RD mantiene carteles de búsqueda de haitiano acusado de secuestrar a misioneros estadounidenses

Cartel de búsqueda de Vitel´ Homme Innocent exhibido en uno de los monitores del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el viernes 08 de agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) mantienen en exhibición los carteles de búsqueda de Vitel'Homme Innocent, presunto líder de la pandilla haitiana Kraze Barye, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de dos millones de dólares.

El monto se ofrece por información que conduzca a su arresto y/o condena. Innocent, de 39 años, fue incluido en noviembre de 2023 en la lista de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.

El pasado viernes, uno de los carteles con su imagen y la cifra de la recompensa en rojo se proyectaba en un monitor ubicado en uno de los pasillos del AILA a más de un año de que las autoridades dominicanas confirmaran que la colocación de los afiches respondía a una solicitud del FBI.

Las autoridades estadounidenses exhortan a las personas con pistas sobre su paradero a comunicarse con el FBI al número 1-800-225-5324 o a llenar el formulario disponible en tips.fbi.gov.

Según el afiche, Innocent es buscado "por las violaciones de: toma de rehenes; conspiración para cometer toma de rehenes; conspiración para cometer toma de rehenes con resultado de muerte; e intento de toma de rehenes con resultado de muerte".

Washington había ofrecido anteriormente un millón de dólares por su captura.

Historial de Innocent

De acuerdo con Estados Unidos, Vitel'Homme Innocent es un líder de alto rango de la banda Kraze Barye y, desde al menos julio de 2021, Innocent acordó colaborar con Joly Germine, líder de la banda 400 Mawozo, y compartir las ganasn de los delitos cometidos por sus pandillas en la zona de Croix-des-Bouquets.

Kraze Barye se considera como la pandilla más grande de Puerto Príncipe, capital de Haití, cuyo territorio abarca la embajada de Estados Unidos en el vecino país.

Innocent fue identificado por la justicia estadounidense como uno de los líderes que participó en el secuestro de 16 misioneros crisitianos estadounidenses y un misionero canadiense y retenerlos para pedir rescate el 16 de octubre de 2021.

Las víctimas incluían a 12 adultos de entre 18 y 48 años y cinco niños —uno de apenas ocho meses—, quienes fueron retenidos supuestamente a punta de pistola. La mayoría permaneció cautiva durante 61 días.

Se acusa a Innocent de colaborar con los 400 Mawozo al proporcionarles armas, exigiendo rescate y sirviendo como guardaespaldas de la pandilla en Croix-des-Bouquets.

En julio de 2022, Innocente fue acusado formalmente de 16 cargos de toma de rehenes y un cargo de conspiración por cometer toma de rehenes.

Vitel'Homme Innocent fue acusado formalmente ante el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia y ha sido sancionado por las Naciones Unidas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por Kraze Barye bajo su liderazgo.

Además, es buscado por la Policía Nacional de Haití por secuestro extorsivo, asesinato, violación, violencia sexual armada, robo de vehículos, robo y destrucción de bienes.

La recompensa por su captura está avalada por el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Desde el año pasado

Los afiches con el rostro de Vitel'Homme Innocent comenzaron a colocarse en los aeropuertos del país el año pasado. Este medio comprobó que, además del Aila, se exhibían en el Aeropuerto Joaquín Balaguer.

En mayo del año pasado, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (Cesac) confirmó que el cartel se encontraba en las instalaciones del AILA y en otros puntos del país desde hacía alrededor de cinco meses.

Según explicó la institución en ese momento, la colocación de los carteles respondía a una solicitud del FBI a las autoridades dominicanas para facilitar la captura del pandillero haitiano y mantener la alerta ante su posible ingreso por uno de los puntos de entrada del país.

Recompensa por Barbecue

El martes 12 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ascendía a cinco millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití.

La cifra sube a cinco los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente por Washington.

La recompensa se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.