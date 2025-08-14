Hay historias dignas de contar, y la de Gemmy, conocida hoy como una supermodelo que ha conquistado pasarelas internacionales, es una de ellas. Sus humildes inicios, vendiendo dulces en una paletera en Los Mina —un popular barrio al este de Santo Domingo—, y su actual faceta como empresaria de la industria de restaurantes, no pasan desapercibidos para quienes enfrentan dificultades en el camino hacia sus sueños.

Desde muy temprana edad, la modelo, hoy de 34 años, tuvo que trabajar para ayudar a su familia a salir adelante. Su tía le construyó una paletera para que pudiera vender dulces en el barrio, pero su destino estaba marcado por sueños más grandes.

Su meta era convertirse en modelo de pasarela. Desde niña participaba en concursos de belleza organizados en el sector y con orgullo muestra fotografías luciendo coronas hechas de alambre y cartón. Hoy es propietaria de Bokaguá, un restaurante que abrió sus puertas hace poco más de un año y que ofrece una experiencia gastronómica única en un tranquilo y limpio vecindario judío del Bronx.

“Yo soy de Los Minas. Es un barrio de Santo Domingo Oeste. Y cuando participé en Miss República, me enfoqué en que la gente conociera mi historia de aquí. De yo viviendo en la República Dominicana, de mi niñez, de las adversidades que pasé a temprana edad, entre ellos, trabajar en una paletera”, dijo Quelliz.

“También repartía comida. Pero eso yo no lo veo como algo negativo, al contrario. Cada dulce que vendí en esa paletera, se convirtió en una semilla que floreció y me ayudó a convertirme en la mujer emprendedora que hoy en día soy. Me formó”, continuó.

Salió del barrio “por la puerta grande”

Los sueños de Gemmy eran más grandes que el lugar que la vio nacer. Recuerda que sus compañeros de escuela se burlaban de ella y la llamaban “loca” cuando hablaba de convertirse en actriz, pisar grandes pasarelas, viajar por el mundo… y al principio parecía un sueño lejano.

Su estatura empezó a convertirse en un obstáculo para lograrlo. Era rechazada en audiciones: elogiaban su belleza física, pero su altura le impedía ser escogida. Por un momento contempló rendirse, quedarse en el país y buscar trabajo en los medios de comunicación.

“Decidí en un momento de mi vida, creo que tenía 15 años, cuando terminé el bachillerato, decidí ya darme por vencido en cuanto al modelaje. Porque a todos los sitios que iba me decían lo mismo. Eres linda, pero no tienes la estatura, no tienes la estatura. O sea, en ese entonces, esos estereotipos de la modelo de seis pies, un metro ochenta, eso era lo que se buscaba y yo no lo tenía. Y decidí ponerme a estudiar”, contó la modelo a Diario Libre.

Comenzó a estudiar Comunicación Social en la universidad, donde un estudiante le habló de un casting en Ossygeno Models, la agencia de Sandro Guzmán —el popular descubridor de supermodelos dominicanas—, quien quedó prendado de su belleza y la impulsó a trabajar para grandes marcas en Europa y Estados Unidos.

“Yo no tenía el dinero para pagar la inscripción en el concurso. Y Sandro me dijo, no te preocupes, que a ti te va a ir bien. Confío en mí cuando nadie más lo hizo”, dijo.

“He viajado el mundo. Inicialmente Miami, luego Nueva York, Los Ángeles, y luego me fui a Europa. Viví en Londres aproximadamente dos años. España, Milán, París, Alemania, Dubái. He visto lugares que nunca imaginé. Yo soñaba con Nueva York. Y Dios me mostró, me ha mostrado el mundo. Y eso todo se lo debo a Sandro y a Ossygeno Models", destacó.

Inmigrante en Nueva York

Tras recorrer el mundo, Gemmy decidió establecerse en Nueva York para buscar nuevas oportunidades como modelo y actriz. Sin embargo, la vida le tenía preparados nuevos retos, que enfrentó con tenacidad y mucho esfuerzo.

"Ahí comenzó mi historia como migrante. Porque nadie en mi familia viajaba. Lo más lejos que habíamos llegado era a Barahona. Entonces imagínate, yo diciéndole a la gente en la escuela, a mis amigos, no, que yo voy a viajar el mundo, que yo voy a vivir en Nueva York, ahí en Hollywood. Y la gente, mija, pero tú ni un pasaporte tienes. Y es verdad. Pero yo me lo creía. Porque todo es creértelo. Si tú misma crees en ti, el resto del mundo también lo hará " Gemmy Quelliz Propietaria de Bokaguá “

A pesar del tiempo que llevaba viajando como modelo, se consideraba nueva en la industria y volvió a ser rechazada por “falta de experiencia”. Comenzó a trabajar como camarera y en tiendas, mientras dormía en un colchón de agua en un pequeño apartamento que su tío le facilitó.

“Yo tenía una meta, y era regalarles la casa a mis padres, y sacarlos de Los Minas. No porque Los Minas sea malo, sino porque como todos conocen, es un sector vulnerable de aquí de la República Dominicana. Y yo quería que ellos estuvieran en un mejor ambiente”, narró Quelliz.

“A pesar de que ya me estaba yendo bien en el modelaje, yo seguía viviendo como que yo no estaba ganando dinero. O sea, si me ganaba mil dólares, cogía 100 y guardaba 900. Me acuerdo que con los primeros 700 dólares que gané, le compré una nevera a mi mamá, porque no teníamos ni nevera”, contó.

Con esfuerzo, a los 21 años logró comprar la primera casa para sus padres.

Bokaguá

En 2024, la dominicana inauguró su primer restaurante en el Bronx, en Riverdale, un vecindario judío, residencial y tranquilo. Su propuesta gastronómica —una fusión asiática y dominicana— transporta a los comensales a los sabores más exclusivos del Caribe.

De la mano de su esposo y la chef Paulette Tejada, diseñó un menú minimalista cargado de sabor. Próximamente abrirá dos nuevas sucursales en Miami.

“Yo a veces pienso así, como yo, de pasar a tener momentos en donde conocí el hambre, que a veces no teníamos qué comer, que la señora Corina nos daba la zurrapa del caldero o la paja del coco ahí en Los Minas, a tener un restaurante. Yo siempre quise tener un negocio, porque las modelos hacen muy, muy buen dinero”, expresó.

Te puede interesar Paulette Tejada, la chef que puso sabor dominicano a la dieta del actor Jake Gyllenhaal

“Mucha gente subestima el Bronx y no lo ve como un sitio que puede ser high-end a la hora de tener un restaurante. Yo vivo a dos esquinas del restaurante. Llevo ocho años en la comunidad de Riverdale. Es una comunidad bellísima, muy tranquila, muy limpia, muy organizada, muy segura. Y yo quería que la gente viniera a Riverdale. O sea, si yo puedo manejar 40 minutos para ir a downtown a un restaurante, si yo ofrezco un buen servicio, un buen ambiente y una buena comida, yo sé que los de downtown también van a subir para Riverdale”, detalló.

Recientemente, Gemmy participó en el reality Miss Universe Latina, donde quedó como segunda finalista. Aspira a participar en el Miss República Dominicana el próximo año; mientras tanto, sigue enfocada en sus estudios de actuación, en su hijo y en ampliar su cadena de restaurantes.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.