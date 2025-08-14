"No comment": la respuesta EE. UU. sobre incautación de propiedad de Maduro en RD

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés), rechazó este jueves ofrecer comentarios sobre la incautación de una propiedad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en la República Dominicana.

Tras una solicitud de información de Diario Libre donde se les solicitó ampliar los detalles de la confiscación, ubicación y las agencias dominicanas que colaboraron con este proceso, la respuesta de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ: "No comment", (sin comentarios).

"No hay comentarios más allá de las declaraciones del Fiscal General", quien esta semana conversó con la cadena de televisión Fox News, donde ofreció los detalles sobre la confiscación de más de 700 millones de dólares en bienes al presidente Maduro.

Pam Bondi, fiscal General de EE. UU. detalló que la lista de bienes decomisados incluye dos aviones privados multimillonarios, varias casas de alto valor en Florida, una montaña, nueve vehículos de lujo y sumas millonarias en joyas, efectivo y hasta caballos de carrera.

Recompensa

Según la funcionaria, las incautaciones forman parte de acciones para desarticular una presunta red de crimen organizado atribuida al entorno de Maduro. Sin embargo, afirmó que, pese a estos golpes patrimoniales, "su reino de terror continúa".

Recientemente, Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, la cifra más alta ofrecida por Estados Unidos para la captura de una sola persona.

El nuevo monto duplica el establecido en enero de 2025, cuando la recompensa era de 25 millones de dólares, equiparándose entonces a las ofrecidas por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.