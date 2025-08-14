Muere Jacklyn Bezos, madre de Jeff Bezos, a los 78 años en Miami

Jacklyn Bezos, madre de Jeff Bezos, enfrentaba un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy desde 2020. ( FUENTE EXTERNA )

Jacklyn "Jackie" Bezos, madre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, falleció a los 78 años en su residencia de Miami.

La noticia fue confirmada este jueves por la Bezos Family Foundation, que informó que Jackie murió en paz, rodeada de sus seres queridos.

Aunque no se ha revelado la causa específica del fallecimiento, la familia informó que desde 2020 Jackie enfrentaba un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy. Durante su enfermedad, su esposo Miguel "Mike" Bezos estuvo a su lado, y la familia agradeció profundamente al equipo médico que la acompañó durante estos años.

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Washington D.C., Jacklyn Gise Bezos vivió una vida marcada por el compromiso familiar, la superación personal y la filantropía. Durante su infancia, su familia se trasladó a Albuquerque, Nuevo México, donde en su adolescencia dio a luz a su primer hijo, Jeffrey, a los 17 años. Poco después se casó con Ted Jorgensen, padre biológico de Jeff Bezos, de quien se divorció cuando Jeff era aún un bebé.

En 1968, la vida de Jackie dio un nuevo rumbo al casarse con Miguel "Mike" Bezos, un inmigrante cubano que adoptó a Jeff como su hijo. Juntos formaron una familia con dos hijos más, Mark y Christina. La familia destaca que Jackie dedicó su vida a criar a sus hijos con compasión, paciencia y sabiduría, valores que dejó como legado.

Jacklyn jugó un papel fundamental en los comienzos de Amazon. En 1995, ella y Mike invirtieron 250,000 dólares para apoyar a Jeff en el lanzamiento de la entonces incipiente tienda en línea. En ese momento, la inversión representaba un riesgo considerable, pero reflejaba la confianza y compromiso inquebrantables de Jackie con el potencial de su hijo. El tiempo dio cuenta del impacto de esa decisión: Amazon se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo, y Jeff Bezos en uno de los empresarios más reconocidos del siglo.

Más allá de su papel como madre y pilar familiar, Jackie fue una ferviente defensora de la educación. A los 45 años retomó sus estudios y obtuvo una licenciatura en Psicología con honores en la Universidad de Saint Elizabeth, en Nueva Jersey. Este logro personal sirvió de inspiración para su posterior trabajo filantrópico.

En el año 2000, cofundó junto a su familia la Bezos Family Foundation, una organización sin fines de lucro enfocada en la promoción del aprendizaje temprano y el desarrollo de liderazgo juvenil. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran Vroom y el Bezos Scholars Program, que han beneficiado a miles de jóvenes tanto en Estados Unidos como en África.

Además de sus contribuciones educativas, la Fundación también ha apoyado avances en la investigación médica, incluyendo el financiamiento de tratamientos innovadores de inmunoterapia contra el cáncer en el Fred Hutch Cancer Center de Seattle.

Como abuela, creó el "Camp Marmie", una tradición anual dedicada a sus once nietos, en la que promovía la curiosidad, la creatividad y el trabajo en equipo.

En su comunicado, la familia expresó: "Aunque Jackie ya no esté con nosotros, su amor permanece como una luz brillante que nunca se apagará. La extrañaremos más de lo que las palabras pueden expresar."