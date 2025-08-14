Un agente de la Policía de Nueva York protagonizó un momento incómodo que fue captado por una cámara durante el juego de los Yankees el pasado lunes, mientras se encontraba de servicio.

La cámara de YES Network captó el momento en el que el agente montaba guardia, cuando un hombre y luego una mujer pasaron frente a él, y los ojos del oficial parecieron seguir a la mujer durante varios segundos, según reportó The New York Post.

Debido a esta acción del oficial, las redes sociales estallaron durante la parte baja de la primera entrada del juego entre los Yankees de Nueva York y los Mellizos de Minnesota.

Comentarios en redes

“No tengo suficientes amigos para enviar esto también, estoy muerto”, escribió un usuario en X.

Otro comentó: “Lo vi en vivo y rompí a llorar. También mantuvieron la cámara sobre él durante un [segundo] sólido”.

“¿Qué tan descarado podría ser... ¡Dios mío, Louise!”, publicó otro usuario.

Algunos usuarios no consideraron que el policía estuviera haciendo algo malo, aunque las especulaciones continuaron.

“Ese tipo estaba comprobando que la chica no tuviera un arma”, opinó uno.

“El funcionario estaba haciendo su trabajo”, comentó otro.

Por otro lado, algunos usuarios criticaron que YES Network se enfocara tanto en el oficial y estuvieron en desacuerdo con la exposición que se le dio en televisión y redes sociales.

“¿Por qué diablos enfocan al guardia por tanto tiempo? LMAO”, escribió una cuenta.

Otro añadió: “Wow, manera de exponer al tipo”.

“Está bien si quieres enviar eso a tus amigos y reírte. ¿Pero realmente necesitabas pegar la cara de este pobre tipo públicamente en redes sociales?”, opinó otro usuario.