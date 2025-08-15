El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde dialogará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre una tregua en Ucrania.

Trump llegó minutos antes de que Putin aterrizara en la base aérea de Elmendorf-Richardson, para el histórico encuentro, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y tiene en vilo al mundo.

Además, será la primera vez que el jefe del Kremlin pise suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

Se prevé que Trump reciba a Putin en la pista de aterrizaje.

Se dan las manos

Un video en vivo publicado en X por la Casa Blanca, muestra una primera toma de Trump descendiendo del Air Force One. El mandatario se encaminó al centro de la pista, donde lo esperaba una alfombra roja por la que avanzó en solitario. Un cambio de toma, muestra a Putin haciendo lo propio.

Luego regresa al mandatario estadounidense, que espera de pie en el centro de la alfombra a su homólogo ruso, en algunos momentos el magnate aplaudió mientras Putin avanzaba.

Al encontrarse, ambos se estrecharon las manos y se vieron a la cara mientras intercambiaban unas breves palabras entre sonrisas.

Luego ambos avanzaron hasta una plataforma en la que se tomó la foto oficial de la cumbre Alaska 2025, en la que se prevé que ambos líderes negocien una posible salida al conflicto que Putin libra en suelo ucraniano desde el 24 de febrero de 2022.

Tras un segundo apretón de manos, ambos caminaron hacia un vehículo. Las conversaciones podrían durar unos segundos si Putin no coopera, según dijo Trump, y entre seis y siete horas, según las estimaciones del Kremlin.

No estarán solos

Trump no se reunirá a solas este viernes con Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca.

Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

