EE. UU. anuncia cargos criminales contra el líder pandillero Barbecue

Barbecue y un cómplice solicitaron fondos a la diáspora haitiana en los EE. UU. para ayudar la banda. ( ARCHIVO )

Este viernes se hizo pública una acusación formal en el Tribunal de Distrito de Columbia, Estados Unidos que acusa a Jimmy Cherizier (Barbecue) y a Bazile Richardson (Fredo, Fred Lion, Leo Danger y Lepe Blode) de 48 años y ciudadano estadounidense naturalizado, de liderar una conspiración para transferir fondos desde Estados Unidos a Cherizier con el fin de financiar actividades pandilleras en Haití.

Barbecue se encuentra libre en Haití liderando su coalición criminal Viv Ansanm, mientras que Richardson fue arrestado el 23 de julio en Pasadena, Texas. Se espera que comparezca este viernes ante el tribunal en el Distrito de Columbia.

Según la acusación, Cherizier y Richardson han liderado una amplia conspiración con individuos en Estados Unidos, Haití y otros países para recaudar fondos para las actividades de la pandilla de Cherizier, en violación de las sanciones impuestas a este.

En particular, Cherizier y Richardson solicitaron directamente transferencias de dinero a miembros de la diáspora haitiana residentes en Estados Unidos.

Tras enviar fondos a intermediarios en Haití para beneficio de Cherizier, los cómplices estadounidenses y haitianos le enviaban imágenes de los recibos de las transferencias. Cherizier utilizó estos fondos principalmente para pagar salarios a los miembros de su pandilla y adquirir armas de fuego de traficantes ilegales en Haití.

La recompensa

Simultáneamente con la acusación formal, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Cherizier.

"Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier. Es un líder pandillero responsable de atroces abusos contra los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití", declaró la Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Columbia.

La Fiscalía de los Estados Unidos se compromete a detener a Cherizier y llevarlo ante la justicia, junto con personas como el acusado Richardson, quien le envió dinero y otras ayudas desde Estados Unidos, violando las sanciones estadounidenses, destacan.

En tanto que Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo que la apertura de la acusación formal contra el cómplice de Barbecue marca el resultado de una extensa investigación.

"Sus acciones para financiar la opresión y la masacre de haitianos, incluyendo redes de adquisición y tráfico de armas de fuego, actividades de recaudación de fondos, el movimiento y uso de dólares estadounidenses y violaciones de sanciones, son inadmisibles, pero hoy marca un paso hacia la rendición de cuentas, destracó".

Cherizier es un exoficial de la Policía Nacional de Haití y líder de una banda conocida como las Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados, que ayudó a forjar una alianza pandillera llamada Viv Ansanm.