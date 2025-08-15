×
Se espera que más de 20,000 dominicanos asistan a la primera Parada Dominicana en Connecticut

Tocarán Fefita la Grande, El Jeffrey y Los Toros Band, así como otros grupos culturales y folclóricos

    Se espera que más de 20,000 dominicanos asistan a la primera Parada Dominicana en Connecticut
    Dominicanos celebran en la ciudad de Nueva York ondeando la bandera nacional.

    (DIARIO LIBRE/KAREN VERAS)

    Con música, cultura y reconocimientos, la ciudad de Bridgeport se prepara para recibir este domingo 17 de agosto la Primera Parada Dominicana en Connecticut, un evento que espera congregar a más de 20,000 asistentes y estará dedicada a la provincia La Romana.

    La presidenta del comité organizador, Ramona Santelises, y la vicepresidenta, Dihnoska Mercedes, informaron que todo está listo para la gran marcha-desfile de carrozas que recorrerá las calles de la ciudad, cuya bendición estará a cargo del reverendo Moisés Mercedes.

    • La parte musical estará encabezada por Fefita la Grande, El Jeffrey y Los Toros Band, junto a exponentes de bachata, salsa y grupos folclóricos.
    Durante la jornada se rendirá homenaje a figuras destacadas como la presentadora y gestora cultural Celiné Toribio; el periodista Teófilo Bonilla; el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez; el exbasquetbolista José "El Grillo" Vargas; Addy Vargas; y los alcaldes de La Romana y Bridgeport, Eduardo Kery y Joe Ganim, entre otros.

    Programa del evento

    Las actividades iniciarán a las 11:00 de la mañana, con la apertura oficial a la 1:00 de la tarde a cargo de Jendry Prestigio y orquesta y el ballet folclórico de la Coalición Dominico-Americana.

    A las 2:00 de la tarde, se presentará la delegación de La Romana, provincia a la que se dedica esta edición, junto al alcalde Eduardo Kery, y la participación de Samuel Rivera y los "Queens and Kings".

    A las 2:30 de la tarde, subirán a escena el grupo Gala Foods, el bachatero Elvis Love, el cantante Christian La Voz de Oro y se entregarán reconocimientos a Arisleyda Tineo, la doctora Mercedes Berroa Moreno, Christopher Rosario, Antonio Felipe, Tatiana Ureña y Luis Burgos.

    A partir de las 3:40 de la tarde, el público disfrutará de las actuaciones de Henry Castro, Abigail Biby A, Tures Group, Rosa Liz, y Elizabeth García, quien rendirá tributo a Rubby Pérez. El segmento cerrará con El Jeffrey.

    Además, se reconocerá la trayectoria de personalidades del arte, la cultura y la comunicación como Marcos Sánchez, Claribel Mejía, Dayanara Corporán y Doris Ubiera.

