El Kremlin dice que Trump recibirá a Putin a su salida del avión en Alaska
Putin aterrizará a las 11:00 hora local de Anchorage y 03:00 de la tarde hora dominicana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a su salida del avión después de que aterrice en Alaska el viernes por la tarde, según informó el Kremlin.
- "A exactamente las 11:00 hora local (03:00 de la tarde hora dominicana), está programado que el presidente aterrice. El presidente Trump lo recibirá en el avión", en la pista, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales antes de la partida de Putin hacia Alaska.