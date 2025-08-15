El Kremlin dice que Trump recibirá a Putin a su salida del avión en Alaska

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el presidente de la corporación estatal de desarrollo de Rusia VEB.RF, Igor Shuvalov (no en la foto), en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 5 de agosto de 2025. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a su salida del avión después de que aterrice en Alaska el viernes por la tarde, según informó el Kremlin.

"A exactamente las 11:00 hora local (03:00 de la tarde hora dominicana), está programado que el presidente aterrice. El presidente Trump lo recibirá en el avión", en la pista, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales antes de la partida de Putin hacia Alaska.