×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cumbre en Alaska
Cumbre en Alaska

El Kremlin dice que Trump recibirá a Putin a su salida del avión en Alaska

Putin aterrizará a las 11:00 hora local de Anchorage y 03:00 de la tarde hora dominicana

    Expandir imagen
    El Kremlin dice que Trump recibirá a Putin a su salida del avión en Alaska
    El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el presidente de la corporación estatal de desarrollo de Rusia VEB.RF, Igor Shuvalov (no en la foto), en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 5 de agosto de 2025. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a su salida del avión después de que aterrice en Alaska el viernes por la tarde, según informó el Kremlin.

    • "A exactamente las 11:00 hora local (03:00 de la tarde hora dominicana), está programado que el presidente aterrice. El presidente Trump lo recibirá en el avión", en la pista, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales antes de la partida de Putin hacia Alaska.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.