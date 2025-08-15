Trump y Putin llegan a Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Captura tomada de un live de la Casa Blanca en X muestra a los líderes dándose la mano en la pista de la base militar en Anchorage el viernes 15 de agosto de 2015. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde dialogará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre una tregua en Ucrania.

Trump llegó minutos antes de que Putin aterrizara en la base aérea de Elmendorf-Richardson, para el histórico encuentro, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y tiene en vilo al mundo.

Además, será la primera vez que el jefe del Kremlin pise suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

Se prevé que Trump reciba a Putin en la pista de aterrizaje.

Se dan las manos

Un video en vivo publicado en X por la Casa Blanca, muestra una primera toma de Trump descendiendo del Air Force One, quien se encaminó al centro de la pista, donde lo esperaba una alfombra roja por la que caminó solo. Un cambio de toma, muestra a Putin haciendo lo propio.

Luego muestra al mnandatario estadounidense de pie a la espera de su homólogo ruso, en algunos momentos el magnate aplaudió mientras Putin avanzaba.

Al encontrarse, ambos se estrecharon las manos y se vieron a la cara mientras intercambiaban unas breves palabras entre sonrisas.

Luego ambos avanzaron hasta una plataforma en la que se tomó la foto oficial de la cumbre Alaska 2025, en la que se prevé ambos líderes negociarán una solución al conflicto que Putin libra en suelo ucraniano desde febrero 2022.

No estarán solos

Trump no se reunirá a solas este viernes con Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca.

Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.