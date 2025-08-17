Air Canada cancela la reanudación de vuelos debido a continuación de huelga

La aerolínea Air Canada anunció el domingo la suspensión de su plan de reanudación de vuelos después de que la tripulación de cabina decidiera desafiar una decisión administrativa y continuar con su huelga para reclamar una mejor remuneración.

Finalmente, los vuelos no se reanudarán pronto: a pesar de las señales en ese sentido enviadas a primera hora de la mañana, el conflicto laboral que paraliza la mayor aerolínea de Canadá parecía estar en un punto muerto el domingo por la tarde.

Air Canada "suspendió su plan de reanudar parcialmente los vuelos" ante la decisión del sindicato que representa a los trabajadores de desobedecer la directiva del gobierno para que retomaran sus tareas, según informó la compañía con sede en Montreal en su sitio web.

"La aerolínea reanudará sus vuelos a partir de mañana (lunes) por la noche", señaló.

Más temprano, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (JRIC) "ordenó a Air Canada que retomara sus operaciones y que todos los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge volvieran a sus funciones antes de las 18:00 GMT del 17 de agosto de 2025", declaró la compañía en un comunicado.

Los tripulantes de cabina de Air Canada abandonaron sus puestos la madrugada del sábado por un conflicto salarial.

Unas horas más tarde, la ministra de Trabajo, Patty Hajdu, invocó una disposición legal para obligar a ambas partes a recurrir a un arbitraje independiente, a través de la JRIC.

La ministra consideró que la huelga solo aumentaría la carga financiera de los canadienses.

"La directiva (de la ministra), en virtud del artículo 107 del Código Laboral de Canadá, y la orden de la JRIC, ponen fin a la huelga en Air Canada que provocó la suspensión de más de 700 vuelos", dijo la aerolínea.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los huelguistas, había advertido que sus miembros permanecerían en huelga hasta que el gobierno los obligara a reincorporarse al trabajo.

Además de los aumentos salariales, las demandas del sindicato se refieren al trabajo en tierra no remunerado, especialmente durante el proceso de embarque.

En un comunicado emitido el domingo, la unidad de Air Canada de CUPE afirmó que la huelga continuaría.

"El presidente nacional de CUPE, Mark Hancock, dejó claro que nuestros miembros NO volverán al trabajo hasta que el gobierno ordene a Air Canada volver a la mesa de negociaciones, donde podremos alcanzar un acuerdo provisorio sobre el que nuestros miembros puedan votar", declaró.

"Conflicto de intereses"

El CUPE había pedido a los pasajeros con billetes de Air Canada o de su filial de menor costo, Air Canada Rouge, que no acudieran al aeropuerto.

El sindicato también criticó duramente la intervención del gobierno por considerar que "premia la negativa de Air Canada a negociar de forma justa, dándole exactamente lo que quería".

"Esto sienta un terrible precedente", afirmó el CUPE.

Además, el sindicato señaló que la presidenta de la JRIC, Maryse Tremblay, había trabajado anteriormente como asesora legal para Air Canada. Denunció en Facebook "una manifestación casi impensable de conflicto de intereses".

Antes del inicio oficial de la huelga, la aerolínea había reducido gradualmente sus operaciones.

El viernes por la noche, anunció que ya había cancelado 623 vuelos en los últimos días, lo que afectó a más de 100,000 pasajeros.

La compañía también presentó el jueves una propuesta para aumentar el salario anual promedio de un auxiliar de vuelo sénior a 87,000 dólares canadienses (USD 65,000) para 2027, pero el CUPE la consideró insuficiente, especialmente considerando la inflación.

Air Canada transporta 130,000 pasajeros al día y ofrece vuelos directos a 180 ciudades de todo el mundo.

Esta no es la primera vez que el gobierno canadiense interviene en un conflicto laboral.

En noviembre de 2024, ordenó la reanudación inmediata de las operaciones en varios puertos canadienses, y en agosto del mismo año el regreso al trabajo de los ferroviarios.