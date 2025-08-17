Buscan a cuatro sospechosos por tiroteo en Brooklyn que dejó tres muertos y varios heridos

Miembros de la Policía de Nueva York acuden a la escena de un tiroteo en Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro hombres armados abrieron fuego dentro de un restaurante en Crown Heights, Brooklyn, Nueva York (EE. UU.) en un hecho que las autoridades neoyorquinas investigan como un posible tiroteo relacionado con pandillas y que dejó tres muertos y nueve heridos.

El ataque ocurrió poco antes de las 3:30 de la madrugada de este domingo, cerca de la hora de cierre del establecimiento ubicado en Franklin Avenue, a menos de media milla del Museo de Brooklyn, informó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

El local se encontraba abarrotado cuando comenzaron los disparos. Los detectives han recuperado 42 casquillos de armas de calibre 9 mm y .45. Las víctimas mortales fueron identificadas como tres hombres de 19, 27 y 35 años.

El más joven murió en el lugar, mientras que los otros dos fallecieron en hospitales locales.

Las nueve personas heridas —seis hombres y tres mujeres— fueron trasladadas a centros de salud cercanos y se encuentran fuera de peligro, según las autoridades.

Los medios locales reportaron a tempranas horas del domingo un total de 11 víctimas —tres muertos y ocho heridos—, a las que luego se le sumó otro con heridas.

Tisch explicó que la investigación preliminar apunta a una disputa dentro del club que habría detonado el tiroteo.

"Creemos que hubo hasta cuatro tiradores involucrados en este incidente", señaló, al tiempo que confirmó que todavía no hay detenidos. También indicó que se halló un arma de fuego en las inmediaciones y que se indaga su posible conexión con el hecho.

Vecinos denuncian problemas recurrentes

Residentes de la zona afirmaron que el salón ha sido foco de conflictos desde su apertura en 2022. Una vecina que vive frente al lugar dijo que los altercados son frecuentes: "Se han peleado un montón de veces durante todo el verano. Es una y otra vez".

Otro vecino que se identificó solo como Allen, de 66 años, relató que suele escuchar discusiones y gritos a altas horas de la noche, mientras que Florence, de 77, recordó haber visto jóvenes salir corriendo del local en medio de gritos días antes del tiroteo.

El encargado de un edificio cercano comentó que el establecimiento funcionaba con más tranquilidad bajo su administración anterior, pero que desde el cambio de dueños los problemas se han incrementado.

Este tiroteo es el segundo masivo que ocurre en Nueva York en pocas semanas. A finales del mes pasado, un hombre armado irrumpió en un rascacielos de Midtown, donde asesinó a cuatro personas antes de suicidarse.