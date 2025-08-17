Tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en restaurante de Brooklyn

Policías acuden a la escena de un tiroteo en Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York informaron que tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en un concurrido club nocturno de la ciudad.

El incidente ocurrió poco antes de las 3:30 de la mañana en Taste of the City Lounge, ubicado en el vecindario de Crown Heights, Brooklyn. Según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, los investigadores creen que uno o varios atacantes abrieron fuego tras una disputa dentro del local.

"Es un tiroteo terrible ocurrido en la ciudad de Nueva York", declaró Tisch en una rueda de prensa. La funcionaria indicó que en el lugar se encontraron al menos 36 casquillos de bala y que se recuperó un arma de fuego en una calle cercana.

Las víctimas mortales son tres hombres, cuyas identidades no fueron divulgadas de inmediato. Dos de ellos de 27 y 35 años, y uno cuya edad se desconoce de inmediato, según informó la policía.

Los tres fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

En cuanto a los heridos, cinco hombres y tres mujeres con edades entre los 27 y 61 años, se encuentran hospitalizados con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas.

No se han realizado arrestos en el tiroteo y los sospechosos aún no han sido identificados.

Dos hechos violentos en tres años

Taste of the City Lounge ofrece una fusión de cocina estadounidense y caribeña, en particular haitiana, con barra completa, servicio de hookah (narguile) y DJ.

"Estamos devastados por los trágicos eventos que tuvieron lugar dentro de nuestro establecimiento. Nuestros corazones están destrozados por las familias y seres queridos de aquellos que perdieron la vida", expresó el restaurante en una publicación en sus historias de Instagram este domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/totcl1-6004f218.jpg Comunicado deTaste of the City Lounge tras tiroteo en su local la madrugada de este domingo en Brooklyn. (FUENTE EXTERNA)

Los propietarios del negocio, ubicado a menos de media milla del histórico Museo de Brooklyn, señalaron que están colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y que continuarán haciéndolo a medida que avance la investigación.

"En este momento, nuestro enfoque está en las víctimas, sus familias y todos los afectados por este acto de violencia sin sentido. Pedimos compasión, respeto y privacidad para quienes están de duelo, mientras nos unimos a nuestra comunidad en el dolor", agregaron.

El establecimiento abrió sus puertas en 2022 y ya había sido escenario de otro tiroteo en noviembre de 2024, en el que hubo heridos no mortales, según reportó el New York Post.

Violencia armada en NY

El hecho ocurre en un contexto de cifras históricamente bajas de violencia armada en la ciudad.

"Tenemos el número más bajo de incidentes y víctimas de tiroteos en los primeros siete meses del año que hayamos visto en Nueva York", destacó Tisch. "Algo así, por supuesto, gracias a Dios, es una anomalía. Lo ocurrido esta mañana es terrible, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo sucedido".