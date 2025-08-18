Agente de la policía de Nueva York mata a tiros a dominicano que intentó asaltarlo

Un dominicano indocumentado en la ciudad de Nueva York resultó muerto el domingo en la noche luego de que intentó asaltar a punta de arma de fuego a un policía que se encontraba fuera de servicio. El dominicano fue identificado como Lahione Soto, de 30 años.

En lo que fue un atraco fallido, Soto recibió tres disparos en el pecho por parte del oficial de la policía de Nueva York fuera de un edificio residencial en West 173rd Street y Amsterdam Avenue en Washington Heights, informó el medio The New York Post.

Según The Post, el dominicano cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos por El Paso, Texas en junio de 2024. Lahione Soto no estaba solo durante el intento de asalto, iba con otro hombre en una "pasola" cuando emboscaron al oficial. Este último huyó de la escena.

El dominicano y su cómplice, que se encuentra prófugo, llevaron a cabo otros robos a punta de pistola en un lapso de solo 13 minutos antes de encontrarse con el agente, dijeron fuentes a The Post.

Cronología de los asaltos

De acuerdo con el medio estadounidense, los robos comenzaron a partir de las 9:35 p.m. del domingo, en la parte trasera de 4040 Broadway, cuando Soto y su cómplice en otro vehículo de dos ruedas le robaron a un hombre de unos 27 años amenazándolo con un arma de fuego.

"Bájate de la moto o te disparo", le susurró uno de los matones a la víctima.

Minutos después, los hombres se dirigieron a una pareja de casados en la 3800 Broadway, donde repitieron la acción. "Dame tu collar o te mataré", le gritó uno de los encapuchados a la esposa de 52 años antes de arrebatarle sus joyas.

Uno de los asaltantes golpeó al esposo de la mujer en la cabeza y la rodilla con el arma antes de huir.

Siendo, alrededor de las 9:50 p.m. la pareja de asaltante repitió la acción con un hombre de 55 años al que le sustrajeron un brazalete y cadena de oro.

Al encontrarse con el agente policial fuera de servicio le preguntaron: "¿Steve vive aquí?". Entonces Soto sacó su arma, lo que provocó que el oficial sacara la suya y le disparara tres veces en el pecho al dominicano.

A Soto le practicaron RCP, pero fue declarado muerto en el hospital, informó la policía. En el lugar se recuperó un arma de fuego de 9 mm y varias de las joyas robadas que se encontraban dentro de la ropa del dominicano.