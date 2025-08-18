El quinto estado con más dominicanos en EE. UU. celebra su colorido desfile dominicano

Dominicanos disfrutan de su desfile en el estado de Boston. ( FUENTE EXTERNA )

Massachusetts, reconocido como el quinto estado de Estados Unidos con mayor presencia de dominicanos, celebró este fin de semana en Boston, su principal ciudad, el tradicional y colorido desfile dominicano, dedicado en esta ocasión a la provincia María Trinidad Sánchez.

Las calles de la ciudad se llenaron de música, banderas y trajes típicos en un ambiente de orgullo patrio que reunió a miles de dominicanos y descendientes, reafirmando su identidad y la unión de la diáspora en territorio estadounidense.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, destacó la trascendencia del evento al considerarlo "el más importante que se celebra en la ciudad". Resaltó además que la comunidad dominicana constituye una verdadera base para la economía, la cultura, la educación y las tradiciones de la urbe.

Wu subrayó que los dominicanos han dejado una huella profunda en la vida de Boston, no solo como parte activa de la sociedad, sino también ocupando posiciones de liderazgo en diversos ámbitos. "Gracias por todo su liderazgo y gracias por ser parte de nuestra ciudad en un momento muy importante", expresó la alcaldesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/aaaaaaaaaaaaaaaaaasdd-0b00cddf.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/bston-ed2bea90.png https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/dddddddd-7eea3616.png

Los dominicanos en cifras

Los dominicanos son la población nacida en el extranjero más numerosa del área metropolitana de Boston y, después de los chinos, ocupan el segundo lugar entre los recién llegados a Massachusetts.

Actualmente, más de 180,000 dominicanos residen en el estado, destacándose por sus niveles de emprendimiento, educación y trabajo. El 7.1 % de ellos son propietarios de negocios en la ciudad, cifra superior al promedio de la población general (6.4 %).

También en Connecticut

La diáspora dominicana en Connecticut también celebró su propio desfile, dedicado en esta primera edición a la provincia La Romana. Más de 65,000 dominicanos residen en ese estado, lo que dio un marco especial a la actividad.

La jornada estuvo marcada por un derroche de música, cultura y colorido que contagió a todos los presentes. Sobre el escenario brillaron artistas como El Jeffrey, Los Toros Band, Fefita La Grande, Henry Castro, Lenses Elvis Love y Jendry Prestigio, quienes hicieron vibrar al público con sus presentaciones.

El desfile contó además con la presencia de autoridades y líderes comunitarios de Nueva York, quienes entregaron reconocimientos y resaltaron el valioso aporte de la diáspora dominicana al desarrollo de la región.