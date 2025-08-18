Banco Central recibe a estudiantes dominicanos destacados en España

Los estudiantes dominicanos en España, junto al gobernador del Banco Central y el embajador dominicano en España. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió con entusiasmo a un grupo de estudiantes domínico-españoles reconocidos en la XV edición de los Premios al Mérito Escolar, otorgados por la Embajada de la República Dominicana en España.

Los alumnos, de entre 10 y 17 años, fueron distinguidos por su excelencia académica, espíritu de superación y comportamiento cívico, convirtiéndose en un orgullo para la diáspora dominicana en territorio español.

Durante el encuentro, Valdez Albizu expresó que "la satisfacción que supone para el Banco Central y todo el país que jóvenes de la diáspora se destaquen académicamente entre la población estudiantil española".

Asimismo, destacó que el esfuerzo de la embajada dominicana, encabezada por Tony Raful y su contribución para resaltar las capacidades intelectuales de los descendientes de la diáspora.

El gobernador compartió con los estudiantes una explicación sencilla sobre el papel del BCRD y la importancia de la estabilidad económica del país.

También les habló de las metas de inflación, el funcionamiento del sistema financiero y la relevancia de las reservas internacionales, adaptando los conceptos a su nivel para motivarlos a valorar la economía de su nación de origen.

Recibimiento

Los jóvenes, orgullosos de sus logros, expusieron sus aspiraciones profesionales y plantearon preguntas sobre temas económicos y financieros, que fueron respondidas por Valdez Albizu de manera didáctica.

Por su parte, el embajador Tony Raful agradeció el recibimiento y resaltó que estas iniciativas ayudan a motivar a los adolescentes y jóvenes de origen dominicano a alcanzar un nivel profesional y social que represente los mejores valores de la República Dominicana en España.