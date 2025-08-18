Banco Central recibe a estudiantes dominicanos destacados en España
Los estudiantes fueron acompañados por el embajador de RD en España, Tony Raful
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió con entusiasmo a un grupo de estudiantes domínico-españoles reconocidos en la XV edición de los Premios al Mérito Escolar, otorgados por la Embajada de la República Dominicana en España.
Los alumnos, de entre 10 y 17 años, fueron distinguidos por su excelencia académica, espíritu de superación y comportamiento cívico, convirtiéndose en un orgullo para la diáspora dominicana en territorio español.
Durante el encuentro, Valdez Albizu expresó que "la satisfacción que supone para el Banco Central y todo el país que jóvenes de la diáspora se destaquen académicamente entre la población estudiantil española".
- Asimismo, destacó que el esfuerzo de la embajada dominicana, encabezada por Tony Raful y su contribución para resaltar las capacidades intelectuales de los descendientes de la diáspora.
El gobernador compartió con los estudiantes una explicación sencilla sobre el papel del BCRD y la importancia de la estabilidad económica del país.
También les habló de las metas de inflación, el funcionamiento del sistema financiero y la relevancia de las reservas internacionales, adaptando los conceptos a su nivel para motivarlos a valorar la economía de su nación de origen.
Recibimiento
Los jóvenes, orgullosos de sus logros, expusieron sus aspiraciones profesionales y plantearon preguntas sobre temas económicos y financieros, que fueron respondidas por Valdez Albizu de manera didáctica.
Por su parte, el embajador Tony Raful agradeció el recibimiento y resaltó que estas iniciativas ayudan a motivar a los adolescentes y jóvenes de origen dominicano a alcanzar un nivel profesional y social que represente los mejores valores de la República Dominicana en España.