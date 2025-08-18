Policía de NY investiga posible vínculo entre muerte de dominicano y ataque a agente del CBP

Lahione Soto, de 30 años y Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Policía de Nueva York está investigando la muerte de un dominicano indocumentado, abatido la noche del domingo por un oficial fuera de servicio, y su posible relación con el tiroteo de un agente de la Patrulla Fronteriza ocurrido el mes pasado.

Lahione Soto, de 30 años, fue abatido alrededor de las 9:50 de la noche de ayer, aproximadamente un mes después de que otro dominicano fuera acusado de dispararle en la cara a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fuera de servicio, según The New York Post.

Una fuente policial dijo al medio estadounidense que están investigando si Soto pertenecía al mismo grupo, puntualizando que ambos delitos comparten patrón de robo, área geográfica y modus operandi.

"Obviamente, están tratando de ver si son parte de ese mismo patrón de robo que involucra al agente de CBP que recibió un disparo", dijo la fuente a The Post.

Un dominicano de 21 años, identificado como Miguel Francisco Mora Núñez, fue acusado de dispararle a un agente federal de la Patrulla Fronteriza durante un intento de robo en Fort Washington Park, en Manhattan, el 15 de julio.

Lahione Soto se encontraba junto con otro hombre en medio de una ola de robos en motocicleta en el Bronx y el norte de Manhattan cuando, de acuerdo con la policía, le apuntó a un agente que se encontraba fuera de servicio en la West 173rd Street y Amsterdam Avenue.

El policía sacó su arma y disparó tres veces, hiriendo mortalmente a Soto, mientras su cómplice huía del lugar.

Según The Post, el dominicano cruzó ilegalmente la frontera con Estados Unidos por El Paso, Texas, en junio de 2024.

Ataque a agente del CBP

A mediados de julio, un dominicano indocumentado fue acusado como el principal sospechoso de disparar en el rostro a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que se encontraba fuera de servicio durante un atraco en Nueva York.

El medio neoyorquino reportó que Miguel Francisco Mora Núñez iba a bordo de un ciclomotor (conocido popularmente como "pasola" en República Dominicana), acompañado de otro hombre aún sin identificar, cuando interceptaron al agente de 42 años.

Según fuentes policiales, el agente y una acompañante estaban sentados en una roca frente al río Hudson, en Fort Washington Park, Manhattan, cuando fueron enfrentados por los dos hombres alrededor de las 11:50 de la noche del 19 de julio.