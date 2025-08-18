Zelenski es recibido por Trump a su llegada a la Casa Blanca

Trump recibe a Zelenski a la entrada de la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de su visita oficial a Washington.

El encuentro inició con un cordial saludo en la entrada de la residencia presidencial, donde ambos mandatarios posaron para los medios antes de dar inicio a su agenda de trabajo.

Durante el recibimiento, Trump elogió el traje de Zelenski, gesto que arrancó sonrisas y marcó un tono distendido en la reunión.

La reunión

El mandatario estadounidense destacó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales, mientras que el líder ucraniano agradeció el apoyo de Estados Unidos en medio de la guerra que enfrenta su país.

Noticia en desarrollo