Brian Glenn, corresponsal jefe de Real America's Voice en la Casa Blanca, elogió este lunes el traje de estilo militar del presidente ucraniano Volodymyr Zelenski, recordando la polémica generada en febrero.

En aquel entonces, Glenn —quien mantiene una relación con la representante republicana Marjorie Taylor Greene, de Georgia— había criticado públicamente el atuendo de Zelenski durante una caótica reunión en el Despacho Oval.

Este lunes, sin embargo, reconoció: "Primero, presidente Zelenski, se ve fabuloso con ese traje. Se ve bien. Le pido disculpas. Se ve maravilloso".

Risas

El presidente Trump dijo al periodista: "Lo mismo le dije yo" y luego le recordó a su homólogo que se trataba del mismo periodista que lo había atacado en su anterior visita al Despacho Oval.

Mientras que Zelenski respondió con humor señalándolo: "Tu llevas el mismo traje", "yo me cambié y tú no, provocando risas entre los funcionarios y los reporteros presentes en la Casa Blanca.

