Dominicano muerto tras intentar atracar a un agente de la policía de NY estaba indocumentado

Lahione Soto, el dominicano de 33 años que murió al intentar asaltar a un agente de policía de NY.

El joven dominicano que recibió tres disparos luego de intentar atracar a un policía de Nueva York, era indocumentado y entró a Estados Unidos mediante la llamada "Vuelta por México" a través de El Paso, Texas en 2024.

Lahione Soto de 30 años falleció luego de que el agente que se encontraba fuera de servicio le disparara. El hecho ocurrió el domingo en el Alto Manhattan.

De acuerdo con reportes preliminares, Soto y un cómplice abordaron al policía frente a un edificio residencial en la esquina de la calle 173 Oeste con la avenida Ámsterdam.

Tras una breve interacción, el dominicano sacó un arma de fuego y apuntó al agente, lo que provocó que este respondiera con su arma de reglamento, disparándole tres veces en el pecho.

Antes de ser abatido, participó junto a un cómplice en tres robos violentos en apenas 15 minutos en Manhattan.

Minutos después, ambos interceptaron al policía fuera de servicio frente a un edificio residencial. "¿Vive Steve aquí?", preguntó uno de ellos antes de que Soto sacara su arma. El agente respondió disparando tres veces, causando su muerte.

Detalles del enfrentamiento

Soto fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto pese a los intentos de reanimación. Su cómplice huyó en una motocicleta, vistiendo una sudadera negra con capucha de GAP.

En la escena se recuperó una pistola calibre 9 mm cargada. Parte de las joyas robadas durante la serie de atracos fue hallada en el cuerpo del dominicano, según la policía.

El agente resultó con lesiones leves y fue atendido en un hospital.

Serie de robos previos

Según las investigaciones, Soto y su acompañante habían cometido tres robos violentos en un lapso de apenas 15 minutos:

9:35 p. m.: despojaron de su motocicleta a un hombre de 27 años en la parte trasera del 4040 Broadway. "Bájate de la moto o te disparo", le advirtieron.

9:40 p. m.: asaltaron a un matrimonio de 52 años en el 3800 de Broadway. A la mujer le arrebataron sus joyas tras amenazarla con matarla. El esposo fue golpeado en la cabeza y en la rodilla con la pistola.

9:50 p. m.: encañonaron a un hombre de 55 años en la misma zona y lo despojaron de una cadena y un brazalete de oro.