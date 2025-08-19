Abogado dominicano es electo presidente del Comité Jurídico Interamericano

El abogado dominicano Julio José Rojas Báez, miembro del Comité Jurídico Interamericano desde 2023, fue electo presidente de este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir de enero de 2026.

La elección, celebrada por aclamación durante el 107.º período de sesiones del Comité en Río de Janeiro, Brasil, convierte a Rojas Báez en el primer dominicano en ocupar la Presidencia de la entidad, lo que representa una distinción histórica para el país.

En la misma sesión, la académica estadounidense Nienke Grossman fue elegida como vicepresidenta, también por aclamación.

Rojas Báez, reconocido por su trayectoria en el derecho internacional y por sus aportes a la modernización de marcos normativos en la región, agradeció la confianza de sus colegas y reafirmó su compromiso de "continuar fortaleciendo el papel del Comité como referente jurídico interamericano".

El Comité Jurídico Interamericano

El Comité Jurídico Interamericano (CJI) es uno de los principales órganos de la OEA y actúa como cuerpo consultivo en materia legal. Su labor se centra en la promoción del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en el hemisferio.

Además, el CJI estudia problemas jurídicos complejos relacionados con la integración de los países americanos, proponiendo la armonización de legislaciones cuando sea pertinente para fortalecer la cooperación y el desarrollo regional.

