Policía revela detalles sobre el asesinato de Ariela "la Langosta" en Nueva York

La Policía del condado de Westchester, un importante suburbio de Nueva York, investiga las circunstancias en que una dominicana de 33 años fue hallada muerta en su vehículo el domingo alrededor de las 8:00 a.m.

Las autoridades emitieron un comunicado aclarando algunas de las dudas en torno a la misteriosa muerte de Ariela Mejía Polanco, conocida como "la Langosta".

Según confirmó el lunes la Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester, la dominicana falleció a causa de heridas de bala.

La investigación preliminar determinó que la joven, residente en los condados de Westchester y Rockland, probablemente fue víctima de violencia y que su muerte no fue un hecho fortuito.

"El homicidio continúa bajo investigación por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policiales locales, estatales y federales han brindado asistencia durante la investigación", indicó la Policía en un comunicado en redes sociales.

"Debido a que la investigación está en curso, no se han revelado más detalles en este momento", añadieron.

Lo que se sabe

La joven fue encontrada muerta al volante de su vehículo Mercedes-Benz G-Class negro en Cross County Parkway, en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon.

En el marco de las diligencias, Nata Cartier, señalado como pareja sentimental de la víctima, fue detenido para ser interrogado. Las autoridades buscan esclarecer su posible conexión con el asesinato y con actividades ilícitas.

Ariela trabajaba como mesera en el club Ikon de Manhattan y había compartido videos en redes sociales horas antes de su muerte. Nacida en República Dominicana, se radicó desde pequeña en Nueva York, donde era conocida como bailarina exótica, creadora de contenido y "mesera cotizada".

Lo que no es cierto

Ariela "la Langosta" era amiga del rapero Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández) y colaboró con él en un video musical, pero no era su pareja sentimental, como se especuló.

La joven tenía 33 años de edad y no 29, como han publicado algunos portales. La información fue confirmada por las autoridades.

Aunque recibió los disparos mientras se dirigía a su casa, las autoridades no han identificado a un sospechoso. En redes sociales se señalaba a su pareja, Nata Cartier, como responsable, pero este solo fue detenido para ser interrogado.