Dos bailarinas dominicanas han sido asesinadas en EE. UU. en menos de un mes

Ariela la Langosta y Charlotte Rodríguez, dos amigas dominicanas asesinadas en menos de un mes. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad dominicana en Estados Unidos vive momentos de consternación tras la trágica muerte de dos bailarinas e influencers: Ariela Mejía-Polanco, conocida como "La Langosta", y Charlotte Rodríguez, quienes fueron asesinadas con menos de un mes de diferencia en hechos separados que han desatado alarma y exigencias de justicia.

Ambas eran grandes amigas y fallecieron en circunstancias similares: encontradas muertas dentro de sus vehículos, una en una carretera de Nueva York y la otra en Miami, ambas con heridas de bala.

El caso más reciente: Ariela "La Langosta"

Ariela Mejía-Polanco, de 33 años, fue hallada sin vida la mañana del domingo dentro de su vehículo, estacionado cerca de la salida 6 del Cross County Parkway en Mount Vernon, Nueva York.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester confirmó que Ariela murió a causa de múltiples heridas de bala, y la Policía señaló que no se trató de un acto fortuito, sino de un hecho de violencia intencional.

Amigos, compañeros de trabajo y seguidores han improvisado un altar con flores, velas y fotografías frente al club nocturno donde trabajaba. Entre los presentes estuvo Jason Compton, quien se identificó como su médico personal:

"Es algo bien difícil, porque una mujer bien hermosa, cariñosa, amiga de todo el mundo. No hay nadie que tenga algo malo que decir de ella", expresó visiblemente afectado.

El Opus Lounge, uno de los locales donde Ariela laboraba, cerró sus puertas en señal de duelo y publicó en redes sociales:

"Hoy la vida nocturna pierde un ángel... Ariela! Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos".

El antecedente: Charlotte Rodríguez

Un mes antes, el 19 de julio, fue hallada muerta Charlotte Rodríguez, de 35 años, también bailarina dominicana y amiga cercana de Ariela. Su cuerpo apareció dentro de un vehículo en Miami, Florida, con heridas de bala en circunstancias similares al crimen de "La Langosta".

Charlotte era descrita por allegados como una mujer trabajadora, alegre y muy unida a la comunidad artística latina en Nueva York. Su muerte dejó un profundo vacío en el mismo círculo social al que pertenecía Ariela.

Rodríguez, madre de un niño de 10 años y residente en Nueva York desde hace más de una década, había viajado a Miami con planes de trabajar temporalmente como bailarina en un club nocturno.

Su cadáver fue encontrado junto al de Darious Coon, un entrenador de fútbol de 31 años originario de Detroit. Ambos presentaban heridas de bala, y la policía confirmó que no se trató de un robo, ya que conservaban sus pertenencias.

Investigaciones en curso

Las autoridades de Nueva York y Florida no descartan que ambos casos puedan estar relacionados, aunque por el momento no se ha confirmado un vínculo directo. Una persona de interés estaría siendo interrogada, pero no se han producido arrestos.

La investigación involucra a fuerzas policiales locales, estatales y federales, que trabajan para esclarecer los hechos y responder a la creciente presión de la comunidad dominicana en EE. UU.

Mientras tanto, en los memoriales improvisados se repite un mismo reclamo escrito en carteles y mensajes: "Justicia para Ariela y Charlotte", reflejo del dolor compartido por dos muertes violentas que han estremecido a la diáspora dominicana.