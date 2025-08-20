Muere a los 88 años Frank Caprio, conocido como el "juez más amable del mundo"

Estados Unidos despidió este miércoles a Frank Caprio, conocido popularmente como "el juez más amable del mundo", quien falleció a los 88 años. Su estilo único y empático dentro de la sala de audiencias lo convirtió en una figura admirada a nivel nacional e internacional.

El juez de 88 años falleció a causa de un cáncer de páncreas, según publicó su familia en un comunicado

Caprio alcanzó notoriedad gracias a sus apariciones en el programa televisivo Caught in Providence, donde se hicieron virales sus fallos cargados de humanidad hacia personas acusadas de infracciones menores.

Más que aplicar la ley con rigidez, solía escuchar las circunstancias de cada acusado, mostrando compasión y comprensión, lo que le valió un gran reconocimiento público.

Su trato humano lo convirtió en un fenómeno en redes sociales, donde millones de usuarios compartían y comentaban sus sentencias cargadas de calidez y sentido común. Para muchos, Caprio representó un ejemplo de cómo la justicia puede ejercerse con cercanía y sensibilidad sin dejar de ser firme.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples homenajes por su servicio comunitario y por promover una visión más humana de la justicia.

Un hombre de bien

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas reacciones de pesar en Estados Unidos, especialmente en Rhode Island, donde ejerció durante décadas.

Sus seguidores y colegas lo recuerdan no solo como juez, sino también como un hombre que logró dejar una huella positiva en la vida de quienes pasaron por su tribunal.

