EE. UU. arresta a dominicano condenado por tráfico de fentanilo y lo deportará a RD

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Filadelfia arrestó a Chanty Rafael Reynoso Vásquez, un ciudadano dominicano de 30 años con antecedentes criminales, según informaron las autoridades.

Reynoso Vásquez había sido declarado culpable de posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo, un potente opioide sintético vinculado a numerosos casos de sobredosis en Estados Unidos. Por este delito, fue sentenciado a dos años de confinamiento.

"El traficante de muerte Chanty Rafael Reynoso Vásquez pensó que era una buena idea vender fentanilo en Estados Unidos", escribió ICE en su cuenta de X.

"Su condena por posesión de 40 gramos o más de la droga mortal con la intención de distribuirla es razón más que suficiente para regresar a la República Dominicana", concluyó.

La agencia no ofreció detalles sobre el estatus migratorio del dominicano ni cuánto tiempo lleva residiendo en Estados Unidos.

Proteger la comunidad

El arresto fue llevado a cabo por ICE el pasado 14 de agosto como parte de su labor de identificar y detener a extranjeros condenados por delitos graves, asegurando que cumplan sus sentencias.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones busca proteger a la comunidad y garantizar que personas con antecedentes de delitos graves no permanezcan libres mientras se resuelven los procedimientos migratorios correspondientes.