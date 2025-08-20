×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tráfico de fentanilo
Tráfico de fentanilo

EE. UU. arresta a dominicano condenado por tráfico de fentanilo y lo deportará a RD

El dominicano Chanty Rafael Reynoso Vásquez fue detenido por ICE en Filadelfia por posesión de fentanilo

    Expandir imagen
    EE. UU. arresta a dominicano condenado por tráfico de fentanilo y lo deportará a RD
    Chanty Rafael Reynoso Vásquez. (FUENTE EXTERNA)

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Filadelfia arrestó a Chanty Rafael Reynoso Vásquez, un ciudadano dominicano de 30 años con antecedentes criminales, según informaron las autoridades.

    Reynoso Vásquez había sido declarado culpable de posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo, un potente opioide sintético vinculado a numerosos casos de sobredosis en Estados Unidos. Por este delito, fue sentenciado a dos años de confinamiento.

    "El traficante de muerte Chanty Rafael Reynoso Vásquez pensó que era una buena idea vender fentanilo en Estados Unidos", escribió ICE en su cuenta de X.

    • "Su condena por posesión de 40 gramos o más de la droga mortal con la intención de distribuirla es razón más que suficiente para regresar a la República Dominicana", concluyó.

    La agencia no ofreció detalles sobre el estatus migratorio del dominicano ni cuánto tiempo lleva residiendo en Estados Unidos.

    Proteger la comunidad

    El arresto fue llevado a cabo por ICE el pasado 14 de agosto como parte de su labor de identificar y detener a extranjeros condenados por delitos graves, asegurando que cumplan sus sentencias.

    Las autoridades destacaron que este tipo de acciones busca proteger a la comunidad y garantizar que personas con antecedentes de delitos graves no permanezcan libres mientras se resuelven los procedimientos migratorios correspondientes.

    Leer más
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.