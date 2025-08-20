Celinés Toribio recibe reconocimiento del Parlacen por su liderazgo en defensa de los migrantes

Celinés Toribio (c), junto a Margarita Cedeño. miembro del Parlamento Centroamericano y la diputada Esmeralda Mancebo. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión de Mujer, Niñez y Familia (COMFAM) del Parlamento Centroamericano (Parlacen) entregó este martes un reconocimiento especial a la embajadora y viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio.

El reconocimiento fue entregado durante la inauguración del XXII Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, celebrado bajo el lema "Mujeres, Migración y Desarrollo: Tejiendo esperanza para Centroamérica y el Caribe".

El galardón destacó su liderazgo en la defensa de los derechos de los migrantes y su compromiso con la igualdad y la justicia social.

Al recibir la distinción, Toribio compartió un mensaje cargado de emoción y orgullo:

"Soy producto de la migración. A los 16 años mis padres partieron en busca de mejores oportunidades y esa experiencia marcó mi vida para siempre. Yo soy quien está aquí dando la cara, pero vengo en representación de todas las mujeres migrantes del mundo que nunca dejan de soñar".

Asimismo, exhortó a fortalecer el liderazgo femenino en los espacios de poder y recordó que aún persisten enormes retos para las mujeres:

"En pleno siglo XXI, nunca una mujer ha estado al frente de la ONU ni de la OEA, y 113 países jamás han tenido una mujer como jefa de Estado o de Gobierno".

Un espacio para resaltar el rol de la mujer migrante

El encuentro, organizado por la COMFAM del Parlacen, reunió a líderes políticas, comunitarias y representantes de organismos internacionales. En la mesa de honor estuvieron, además de Celinés Toribio, la exvicepresidenta dominicana y miembro del Parlacen, Margarita Cedeño; la diputada Esmeralda Mancebo.

También estuvo la senadora Aracelis Villanueva; la magistrada Dolores Fernández; y Alba Goicoechea, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las intervenciones coincidieron en señalar que la migración tiene un fuerte impacto en las mujeres y sus familias. Margarita Cedeño advirtió que el fenómeno "tiene un rostro femenino" y llamó a garantizar derechos y protección.

Alba Goicoechea destacó que hoy la mujer migra por decisión propia y como principal proveedora del hogar, aunque enfrenta "una doble discriminación y marginalización".

La senadora Aracelis Villanueva resaltó que la migración digna debe abordarse de manera integral, mientras que la magistrada Dolores Fernández afirmó que el vínculo entre mujeres, migración y desarrollo "sigue siendo un campo abierto que busca ser fortalecido y transformado".

Próximos pasos

El XXII Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos generó propuestas en torno a la participación política, el empoderamiento económico y el impacto de la migración en la niñez y la familia. Estos resultados serán presentados en el Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos del PARLACEN, a celebrarse el 28 de agosto en Guatemala.

El reconocimiento a Celinés Toribio se convierte en un símbolo de la lucha de las mujeres migrantes y del papel de la República Dominicana en la defensa de la equidad y los derechos humanos en la región.