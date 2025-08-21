Dominicano ultimado por un policía en Nueva York tenía una orden de deportación pendiente

El migrante dominicano Lahione Soto, de 30 años, ultimado el domingo por un policía fuera de servicio durante un intento de robo de una motocicleta en Nueva York, tenía una orden de deportación activa emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Soto había ingresado de manera irregular a Estados Unidos en junio de 2024 por la frontera de Texas, pero fue liberado bajo las políticas de la administración Biden a la espera de una audiencia de inmigración programada para enero.

Sin embargo, al no presentarse, fue declarado en rebeldía y recibió una orden de deportación, según fuentes y documentos oficiales.

A pesar de esa orden, Soto continuaba en libertad. El 15 de mayo fue detenido en Manhattan acusado de hurto menor, posesión de propiedad robada y posesión de herramientas de robo, luego de que agentes lo sorprendieran intentando sacar correspondencia de un buzón postal con pegamento y un cinturón.

El dominicano era padre de tres niños y era masajista profesional, según su perfil de redes sociales.

Suceso

Pese a los cargos y a la orden de deportación pendiente, Soto fue liberado sin fianza debido a las reformas de justicia penal vigentes en Nueva York. Las autoridades confirmaron que permaneció bajo citaciones judiciales en julio, pero nunca fue detenido por ICE.

El domingo, mientras cometía un nuevo asalto junto a un cómplice en el Bronx, fue abatido por un policía que se encontraba fuera de servicio. Soto murió en el lugar, mientras que su acompañante aún es buscado por las autoridades.

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias federales y el estatus de ciudad santuario de Nueva York, que limita la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración.

Leer más Dominicano muerto tras intentar atracar a un agente de la policía de NY estaba indocumentado