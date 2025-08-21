EE. UU. refuerza despliegue naval frente a Venezuela con buques anfibios y 4,500 efectivos

Naves estadoundenses se acercan a las aguas de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos amplió su despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela con la incorporación de tres buques anfibios de guerra, que se suman a los destructores ya enviados en el marco de una operación antidrogas de gran escala, según reporta The Miami Herald.

Fuentes oficiales citadas por la agencia Reuters confirmaron que los navíos USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale podrían estar posicionados frente a las costas venezolanas desde el próximo domingo. En conjunto, transportan alrededor de 4,500 militares, incluidos 2,200 integrantes de una unidad expedicionaria de Marines.

Operación y objetivos

El Pentágono no ha revelado públicamente los detalles de la misión. Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que el despliegue se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump de enfrentar a organizaciones designadas como “narco-terroristas”.

La Casa Blanca señaló que la medida refleja la disposición de utilizar todas las herramientas de poder estadounidense —desde sanciones hasta fuerza militar— para impedir el ingreso de drogas a territorio norteamericano.

En meses recientes, el gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas globales al Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y otros grupos. Asimismo, el denominado Cartel de los Soles, que según fiscales de EE.UU. estaría encabezado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, fue declarado “entidad terrorista global especialmente designada”.

El Departamento de Justicia mantiene abierta una acusación contra Maduro y varios de sus aliados por presunto narcotráfico, y la recompensa por su captura fue elevada a 50 millones de dólares.

Respuesta de Maduro

En Caracas, el presidente Nicolás Maduro respondió anunciando la activación de un plan especial de defensa con más de 4.5 millones de milicianos desplegados en todo el país.

Durante un acto televisado, Maduro afirmó que la movilización busca garantizar la soberanía nacional frente a lo que calificó como “amenazas extravagantes y fuera de lugar” de Washington.

Composición de la fuerza naval

El grupo naval estadounidense combina destructores y naves anfibias:

USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely: destructores de la clase Arleigh Burke, equipados con sistemas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles Tomahawk, proyectiles antiaéreos y armas antisubmarinas.

USS San Antonio: buque de transporte anfibio con capacidad para desembarcar Marines, equipos y suministros directamente en costas hostiles.

USS Iwo Jima: navío de asalto anfibio de la clase Wasp con cubierta de vuelo para helicópteros y aeronaves de rotor basculante, que permite coordinar operaciones aéreas y marítimas.

USS Fort Lauderdale: el más reciente de la flota, con innovaciones de diseño para futuras generaciones de buques de guerra anfibios.

La adición de estas embarcaciones proporciona a la fuerza naval no solo mayor capacidad de disuasión, sino también la posibilidad de desembarcar tropas en zonas costeras de manera rápida en caso de ser requerido.

