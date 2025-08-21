×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump dice que patrullará la capital de EE. UU. con tropas este jueves

Trump refuerza la seguridad en Washington con la presencia de la Guardia Nacional

    Expandir imagen
    Trump dice que patrullará la capital de EE. UU. con tropas este jueves
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

    "Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo", declaró Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

    • El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.
    Leer más
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.