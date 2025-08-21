EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
Venezuela en Nivel 4 de riesgo según EE. UU. por inseguridad y persecución política
Estados Unidos emitió este jueves una nueva advertencia de "no viajar" a Venezuela, instando a sus ciudadanos y residentes a evitar ingresar o permanecer en el país debido al alto riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, secuestros, abusos policiales, delitos violentos y disturbios civiles.
"El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano estadounidense o residente en el país que no viaje ni permanezca en Venezuela", indicó la misión diplomática de EE. UU. en dicho país, pero que opera desde Colombia.
- El comunicado subraya que los norteamericanos podrían enfrentar graves violaciones a sus derechos humanos en territorio venezolano. También recordó que la Embajada de EE. UU. en Caracas permanece cerrada desde 2019 y que, en caso de detenciones, debe notificarse al correo ACSBogota@state.gov.
Aumentan tensiones
La advertencia se produce en medio de un nuevo episodio de tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico, operación que Caracas ha denunciado como una amenaza a su soberanía.
Desde hace años, Venezuela permanece en el Nivel 4 de riesgo ("Do Not Travel"), la categoría más alta dentro del sistema de alertas del Departamento de Estado, debido a la inseguridad generalizada, la falta de Estado de derecho y la persecución política.