×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
viaje a Venezuela riesgo
viaje a Venezuela riesgo

EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Venezuela en Nivel 4 de riesgo según EE. UU. por inseguridad y persecución política

    Expandir imagen
    EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
    Un venezolano en el puente Brooklyn en Estados Unidos con la bandera de Venezuela.

    (FUENTE EXTERNA)

    Estados Unidos emitió este jueves una nueva advertencia de "no viajar" a Venezuela, instando a sus ciudadanos y residentes a evitar ingresar o permanecer en el país debido al alto riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, secuestros, abusos policiales, delitos violentos y disturbios civiles.

    "El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano estadounidense o residente en el país que no viaje ni permanezca en Venezuela", indicó la misión diplomática de EE. UU. en dicho país, pero que opera desde Colombia.

    • El comunicado subraya que los norteamericanos podrían enfrentar graves violaciones a sus derechos humanos en territorio venezolano. También recordó que la Embajada de EE. UU. en Caracas permanece cerrada desde 2019 y que, en caso de detenciones, debe notificarse al correo ACSBogota@state.gov.

    Aumentan tensiones

    La advertencia se produce en medio de un nuevo episodio de tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico, operación que Caracas ha denunciado como una amenaza a su soberanía.

    Desde hace años, Venezuela permanece en el Nivel 4 de riesgo ("Do Not Travel"), la categoría más alta dentro del sistema de alertas del Departamento de Estado, debido a la inseguridad generalizada, la falta de Estado de derecho y la persecución política.

    Leer más
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.