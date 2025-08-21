Uno de los hermanos Menéndez pudiera quedar en libertad este jueves

Después de más de tres décadas en la cárcel, Erik Menéndez podría quedar en libertad este jueves si la junta de libertad condicional de California determina que ya no representa un peligro para la sociedad.

Los hermanos, condenados a cadena perpetua en 1996, comparecerán por separado: Erik, de 54 años, hoy y Lyle, de 57, el viernes. Cada audiencia, que se realizará por videoconferencia desde el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego, tendrá una duración de entre dos y tres horas.

Se espera que la junta tome una decisión de inmediato, según el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California. Si bien las audiencias de libertad condicional son de dominio público, la correcional desde donde serán interrogados los hermanos no transmite los eventos en vivo.

El ojo en Erik

La atención está puesta hoy en la posibilidad de que Erik sea el primero en obtener la libertad condicional tras la resentencia dictada en mayo, que redujo sus condenas gracias a la ley de delincuentes juveniles de California. Ambos eran menores de 26 años en el momento del crimen.

La junta evaluará factores como la juventud de Erik al momento de los hechos, su conducta en prisión, su rehabilitación personal y sus planes para la vida en libertad. La mayoría de los familiares vivos de José y Kitty Menéndez, lejos de oponerse, han expresado su apoyo a la liberación de los hermanos.

Aunque expertos advierten que es poco común que se conceda la libertad condicional en casos tan notorios, la decisión sobre Erik podría conocerse hoy mismo, apenas concluya su audiencia.

