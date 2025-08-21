Ocoa, la primera marca dominicana en llegar a Ulta Beauty bajo la creación de dos hermanas

Con el objetivo de recuperar sus rizos naturales, Ocoa, una marca especializada en cabello rizado, se convirtió en el proyecto de dos hermanas dominicanas que hoy representan a la República Dominicana en el mercado estadounidense.

Bajo la iniciativa de Cory Varona-Corniel y Nicol Varona Cancelmo, nacidas en Santo Domingo y criadas entre Massachusetts y Pensilvania tras emigrar en su niñez, la marca Ocoa comenzó a tomar forma.

El nombre es una oda a sus raíces, inspirado en el municipio de la provincia San José de Ocoa, tierra natal de su madre y lugar donde ambas pasaron gran parte de su infancia antes de mudarse a Estados Unidos.

"Creo que ahora mucha gente habla más de Ocoa como provincia y como región, pero también queríamos llevar algo que representara a los latinos aquí en Estados Unidos. Un nombre que reflejara la naturaleza y la belleza de la República Dominicana", resaltó Nicol Varona.

La inspiración de crear la marca nació de una experiencia compartida: el daño en su cabello tras años de usar planchas y químicos, sumado a la ausencia de productos latinos o dominicanos en la industria de la belleza en Estados Unidos.

"Yo le dije a Cory, mi hermana, que teníamos que hacer la transformación juntas. Nos dimos cuenta de que en el mercado no había marcas latinas o dominicanas que realmente entendieran nuestro cabello. Todo era graso o básico, no existían productos bonitos que identificaran la belleza dominicana en el pelo rizado. Por eso comenzó la idea", recordó Varona-Corniel en conversación con Diario Libre.

Historia de la marca

El proyecto inició en 2018, cuando las hermanas comenzaron a experimentar con sus primeras fórmulas. Tras varios intentos y errores, en 2021 lanzaron una primera marca bajo otro nombre, pero nueve meses después decidieron relanzarla con una identidad más fiel a su visión.

Cory Varona-Corniel estudió en una escuela en California, donde aprendió a formular ingredientes, lo que le permitió dar un carácter científico a la propuesta.

Fue así como en 2023 nació oficialmente Ocoa Beauty, con productos diseñados con ingredientes de nivel cosmético, enfocados en la salud y belleza del cabello rizado. El primer lanzamiento fue una crema para peinar.

"Comencé aprendiendo químicamente, usando ingredientes que normalmente eran para la piel, pero los adapté al cabello. Formulé literalmente en mi cocina la primera crema que queríamos, y así empezó todo", explicó Cory Varona.

Alianza con Ulta Beauty

El camino de Ocoa dio un giro cuando las hermanas postularon, durante tres años consecutivos, al Ulta MUSE Accelerator, un programa creado para impulsar marcas diversas en la industria de la belleza. Finalmente, en 2023, lograron convertirse en la primera marca dominicana aceptada en el programa.

Durante 10 semanas recibieron mentoría directa del equipo de Ulta y un fondo de 50 mil dólares que les permitió fortalecer su proyecto. El momento crucial llegó con la presentación final ante los ejecutivos de la cadena, quienes decidieron apostar por llevar sus productos a las estanterías.

El proceso de preparación tomó casi un año: negociaciones, inventario, coordinación y todo lo necesario para un lanzamiento de gran escala. Ahora, en agosto de 2025, Ocoa debuta en Ulta Beauty, marcando un hito no solo para la marca, sino también para la representación de la belleza dominicana.

"Estamos cambiando la narrativa de que la belleza dominicana es solo el ´Dominican Blowout´. Queremos demostrar que nuestro cabello es diverso y hermoso en todas sus formas", afirmaron las fundadoras.

Aunque su enfoque inicial ha sido el mercado estadounidense, Ocoa ya está disponible en Amazon y Urban Outfitters, y mantiene planes de expansión internacional.

A través de redes sociales, un programa de embajadoras y colaboraciones con influencers, la marca ha crecido de manera orgánica. "Para nosotras es un sueño hecho realidad y un orgullo poder llevar en alto la bandera dominicana en la industria global de la belleza", concluyeron.

Productos

Actualmente, Ocoa Beauty cuenta con cinco productos: champú, acondicionador, crema para rizos, gel para rizos y un spray hidratante. Las fórmulas incluyen ingredientes ligeros y nutritivos como manteca de mango, aceite de girasol y linaza, entre otros.

