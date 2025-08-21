×
Erik Menéndez
Erik Menéndez

Niegan libertad condicional a uno de los hermanos Menéndez

Erik Menéndez ve frustrada su petición de libertad condicional en California por el asesinato en Beverly Hills. Lyle Menéndez también en espera

    Expandir imagen
    Niegan libertad condicional a uno de los hermanos Menéndez
    Erick Menéndez. (FUENTE EXTERNA)

    Una Junta de revisión de California negó la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en Beverly Hills.

    La decisión frena, por ahora, el intento de Erik de obtener la libertad tras haber sido condenado junto a su hermano Lyle por el asesinato de sus padres.

    • La audiencia representa un momento clave en una larga batalla legal que ambos hermanos han librado durante años, a pesar de que en 1993 fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

    Ahora Lyle

    Su caso, rodeado de polémica, captó la atención nacional y dio lugar a documentales y series, al exponer alegaciones de una infancia marcada por abusos sexuales por parte de su padre, José Menéndez.

    Esta fue la primera vez que Erik Menéndez, ahora de 54 años, compareció ante la Junta de Libertad Condicional, lo que ofreció una mirada poco común sobre su vida tras las rejas durante más de 30 años.

    La audiencia de su hermano Lyle, de 57 años, está prevista para este viernes.

