FED
FED

Gobernadora de la Fed no permitirá presiones

Trump exige la dimisión de Lisa Cook, pero ella se mantiene firme en su cargo

    Expandir imagen
    Gobernadora de la Fed no permitirá presiones
    Lisa Cook. (FUENTE EXTERNA)

    Lisa Cook, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal estadounidense, ha respondido al hostigamiento del presidente Donald Trump, que el pasado miércoles reclamó su dimisión por un supuesto fraude hipotecario, asegurando que no permitirá que se le presione para renunciar a su puesto.

    "No tengo intención de que me presionen para que renuncie a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit", aseguró Cook.

    Horas antes Trump había escrito en Truth Social "¡Cook debe dimitir ya!" e incluyó en el mensaje una noticia sobre la petición del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, de que se investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre.

    La ofensiva contra Cook forma parte de la presión contra la Fed y su presidente. 

