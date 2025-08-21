Turkish Airlines abrirá rutas hacia la República Dominicana tras acuerdo con Air Europa

Avión de Turkish Airlines en el aeropuerto de Copenhague. ( FUENTE EXTERNA )

Turkish Airlines, la aerolínea de bandera de Turquía, reforzará su presencia en el continente americano con la entrada en el capital de Air Europa, una operación que se concretará en un plazo máximo de 12 meses.

El acuerdo permitirá a la compañía expandir su red de destinos en América Latina y el Caribe, incluyendo tres de los aeropuertos más importantes de la República Dominicana: Santo Domingo, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Turquía se encuentra entre uno de los destinos a los que los dominicanos pueden viajar sin visa.

Actualmente, Turkish Airlines conecta Estambul con 26 destinos en América, mientras que Air Europa vuela desde Madrid a 22 aeropuertos del continente, principalmente en Latinoamérica. Entre ellos figuran los dominicanos, adonde la compañía turca no tenía presencia hasta ahora.

Con este movimiento, Turkish ampliará su cobertura en la región y podrá competir de forma más directa con otros operadores europeos que ya vuelan al país caribeño.

Conexiones

Además, según informó El Economista, el plan conjunto con Air Europa contempla la incorporación de 12 Airbus A330neo para fortalecer el hub de Madrid-Barajas, lo que facilitará conexiones más ágiles entre Europa, Estambul y el Caribe.

La operación supone una oportunidad estratégica para Turkish Airlines, que suma a su red tres de los destinos turísticos y de negocios más demandados de la República Dominicana.