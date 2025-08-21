Corte federal ordena detener a "Alcatraz de los caimanes" en Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (2i), junto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis (i), recorren un centro de detención de migrantes, denominado "Alcatraz de los caimanes". ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal en Florida ordenó al estado detener de inmediato las operaciones del polémico centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades, conocido popularmente como el "Alcatraz de los caimanes". La decisión prohíbe además llevar a nuevas personas a esas instalaciones.

La jueza federal Kathleen Williams dictaminó este jueves que el proyecto viola normas medioambientales, al levantarse en medio de uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del sur de Estados Unidos. En su fallo, la magistrada instruyó al gobierno estatal a detener toda construcción y, en un plazo máximo de 60 días, retirar cercas, luminarias, generadores y contenedores de desechos colocados para dar soporte al centro.

Las autoridades no han precisado cuántos inmigrantes permanecen actualmente retenidos en la instalación, levantada en una vasta zona de humedales al oeste de Miami y denunciada por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El apodo de "Alligator Alcatraz" surgió entre críticos por su semejanza con la tristemente célebre prisión de la bahía de San Francisco y por estar enclavada en un hábitat natural de caimanes.

El gobernador Ron DeSantis inauguró el centro en julio, anunciando que tendría capacidad para hasta 4,000 personas sujetas a deportación en el marco de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder en enero pasado.

La instalación fue presentada como respuesta al incremento de detenciones de indocumentados, pero sus detractores la calificaron de "cárcel improvisada en medio del pantano".

El fallo judicial representa un revés significativo para la política migratoria de la administración DeSantis en Florida y abre un nuevo frente en el debate sobre la compatibilidad entre la seguridad fronteriza y la protección del medio ambiente.

