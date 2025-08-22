EE. UU. revisa 55 millones de visas: ¿qué significa para los extranjeros?

Sistema migratorio de EE. UU. distingue dos categorías: inmigrantes y no inmigrantes. ( FREEPIK )

La administración de Donald Trump confirmó ayer que está sometiendo a verificación a más de 55 millones de personas con visas estadounidenses válidas, con el fin de detectar posibles infracciones que podrían derivar en la cancelación de los documentos y, en algunos casos, en deportaciones.

Un funcionario del Departamento de Estado explicó que la "verificación continua" se aplica a todos los extranjeros con visas vigentes desde el regreso de Trump al poder en enero.

Según dijo, el proceso incluye la revisión de registros policiales, antecedentes migratorios y cualquier información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad conforme a la ley estadounidense.

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en actividades terroristas o apoyo a organizaciones terroristas", indicó.

Cancelación

Como parte de esta política más estricta, el Departamento de Estado ha incrementado la anulación de documentos migratorios. Desde enero, se ha revocado más del doble de visas en comparación con el mismo período del año pasado, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante.

Entre los afectados se cuentan centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza. También se han reportado cancelaciones por infracciones legales comunes, como conducir bajo los efectos del alcohol o participar en altercados violentos.

Tipos de visas en revisión El sistema migratorio estadounidense distingue dos grandes categorías: · No inmigrantes: temporales, destinadas a turismo, negocios, estudios o trabajo. Entre ellas figuran la B1/B2 (turismo y negocios), la F-1 (estudiantes), la J-1 (intercambios culturales) y las H-1B, H-2A y H-2B (empleo especializado o temporal). · Inmigrantes: otorgan residencia permanente, como las visas de empleo e inversión (EB), las de reunificación familiar y la lotería de diversidad.Existen además visas humanitarias para refugiados y víctimas de delitos, así como visas diplomáticas para funcionarios y organismos internacionales.

Impacto regional

Miles de dominicanos viajan cada año a Estados Unidos bajo estas categorías. La verificación continua implica que cualquier incumplimiento de las normas migratorias o legales puede traducirse en la cancelación de un visado, incluso en situaciones que antes no necesariamente activaban una sanción.

La medida refuerza la línea dura de Trump en política migratoria. No supone deportaciones automáticas, pero introduce un mecanismo de vigilancia permanente que genera incertidumbre entre millones de extranjeros que viven, trabajan o estudian en Estados Unidos.

Suspende permisos a camioneros extranjeros Estados Unidos también suspendió ayer la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a laborar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales. "El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses", informó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X al anunciar la nueva medida. Rubio no ofreció estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato, indicando su inminente entrada en vigencia. La disposición fue anunciada pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al doblar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.