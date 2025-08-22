Pastor cercano a secretario de Defensa de EE. UU. dice que la biblia respalda las redadas de ICE

Un expastor vinculado a la iglesia que frecuenta el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha pedido ejecuciones públicas, defendido que la Biblia respalda las redadas de ICE y promovido teorías racistas como el “gran reemplazo”.

Sus declaraciones, publicadas en el diario The Guardian, han reavivado la controversia sobre las conexiones de Hegseth con líderes religiosos de extrema derecha y con posturas nacionalistas cristianas.

Joshua Haymes, expastor y presentador del pódcast Reformation Red Pill, ha utilizado sus plataformas para justificar la pena capital por adulterio y aborto, sugerir el ahogamiento de manifestantes LGBTQ++, relativizar el antisemitismo y minimizar el neonazismo, al tiempo que acusa al liberalismo de ser “la verdadera amenaza existencial” para Estados Unidos.

Aunque Haymes asegura que ya no es becario pastoral y se dedica de lleno a los medios, mantiene vínculos con la Pilgrim Hill Reformed Fellowship (PHRF), una congregación alineada con la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC), a la que también pertenece Hegseth.

El expastor recibe con frecuencia en su programa al pastor Brooks Potteiger, líder espiritual más cercano al actual secretario de Defensa.

Hegseth ha respaldado públicamente el pódcast de Haymes y ha aparecido en al menos cuatro episodios, donde expresó su apoyo a doctrinas teocráticas como la “soberanía de las esferas”, que plantea que incluso el gobierno debe regirse por la ley bíblica, incluidos los preceptos del Antiguo Testamento sobre moralidad y castigo.

Redadas migratorias

Las declaraciones de Haymes, que incluyen la defensa de redadas migratorias con fundamento bíblico y la reivindicación velada de la Confederación esclavista, han generado preocupación entre expertos en extremismo. Heidi Beirich, cofundadora del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo, calificó de “aterrador” que el titular del Pentágono aparezca en pódcasts de Haymes:

“El líder del Pentágono está en connivencia con supremacistas blancos, simpatizantes de la Confederación y apologistas de la esclavitud. En épocas anteriores, alguien con estos vínculos jamás habría alcanzado las cimas del poder federal”, declaró a The Guardian.

Desde 2022, Hegseth reside en Goodlettsville, Tennessee, en una mansión valorada en 3.4 millones de dólares, cercana a la vivienda de Haymes. Su mudanza respondió, según explicó en un pódcast, al deseo de matricular a sus hijos en una “escuela cristiana clásica” asociada a la iglesia, decisión que dijo transformó su visión del mundo.

El Pentágono ha evitado pronunciarse directamente sobre las posturas de Haymes. Ante consultas de prensa, remitió a una conferencia en la que su portavoz recordó que Hegseth es “un cristiano orgulloso” y miembro de una iglesia afiliada a la CREC.

Mientras tanto, Haymes continúa difundiendo mensajes en los que mezcla conspiraciones sobre inmigración, nostalgia por la Confederación y ataques al liberalismo, en un discurso que expertos comparan con los del Ku Klux Klan.