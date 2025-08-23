Delegación de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa de EE.UU. inicia visita oficial a RD

Miembros de la delegación de EE.UU. junto al presidente Luis Abinader ( FUENTE EXTERNA )

Una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, por sus siglas en inglés) inició este sábado una visita oficial de cuatro días a la República Dominicana.

La delegación está encabezada por Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del NSC, y por Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, de acuerdo con un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.

La misión, que se extenderá hasta el martes 26 de agosto, contempla una agenda intensiva de reuniones bilaterales diseñadas para profundizar los vínculos de cooperación en seguridad, defensa y desarrollo estratégico entre ambas naciones.

Los funcionarios estadounidenses sostuvieron este sábado una reunión de trabajo con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la que participaron la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Caraballo.

Delegación de EE.UU. junto al canciller Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)
Delegación de EE.UU. junto al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, mantuvieron encuentros con autoridades clave del gabinete dominicano, entre ellas el canciller Roberto Álvarez, el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El comunicado añade que Estados Unidos han mantenido un respaldo consistente a la República Dominicana mediante la provisión de equipamiento especializado, programas de entrenamiento avanzado y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Miembros de la delegación junto al ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA)

Esta visita de altos funcionarios estadounidenses constituye una muestra concreta de ese compromiso y un paso más en los esfuerzos conjuntos por garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

La cooperación en materia de seguridad entre la República Dominicana y los Estados Unidos es un eje fundamental de la relación bilateral, que adquiere particular relevancia en el contexto de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que la República Dominicana acogerá en Punta Cana en diciembre.

Agenda este domingo

La agenda continuará el domingo con una reunión oficial con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, a fin de ampliar los diálogos sobre ejes estratégicos que abarcan desde la seguridad hemisférica hasta la cooperación comercial y el desarrollo energético.

"Un momento destacado de la agenda será la participación de la delegación en un acto de cooperación en el Club Naval de la Armada Dominicana, que reafirmará el compromiso conjunto de fortalecer las capacidades de seguridad marítima y la respuesta ante emergencias en el Caribe", detalla la nota de prensa.