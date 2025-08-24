Profesionales de la enfermería dominicanos podrían insertarse al mercado laboral de Estados Unidos

El acuerdo fue firmado por el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez; el Dr. Fernando Arturo Rodríguez, presidente de la Amara Medical University; y el Dr. Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica. ( FUENTE EXTERNA )

Ante la falta de profesionales de la enfermería en la ciudad de Nueva York, el consulado dominicano suscribió un acuerdo de cooperación con varias entidades académicas, a los fines de lograr la capacitación y adecuación que les permitan insertarse al mercado laboral norteamericano.

El acuerdo fue firmado por el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez Martínez; el Dr. Fernando Arturo Rodríguez, presidente de la Amara Medical University (AMU); y el Dr. Rafael Reyes Almonte, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV).

Durante la ceremonia, el Cónsul General, Jesús Vásquez, destacó que se trata de un hecho histórico que trasciende la firma de un documento. "Este acuerdo representa una esperanza concreta para cientos, y quizás miles, de dominicanos que sueñan con una vida más digna, con oportunidades reales y con un futuro prometedor", expresó.

El convenio tiene como propósito impulsar un marco de cooperación que trascienda fronteras y que contribuya al fortalecimiento del conocimiento, la formación profesional, la salud y el desarrollo humano de los ciudadanos dominicanos.

Capacitación

Entre sus objetivos se encuentran la implementación de programas académicos y de salud dirigidos a la comunidad, así como la creación de programas de becas y capacitación para facilitar el acceso al mercado laboral estadounidense.

El acuerdo contempla además la movilidad académica y profesional entre República Dominicana y Estados Unidos, el desarrollo de iniciativas culturales y turísticas que fortalezcan la identidad nacional en el exterior, la investigación científica, la extensión comunitaria y la promoción de los valores dominicanos entre las nuevas generaciones.

Como iniciativas concretas, se acordó implementar pasantías y prácticas clínicas supervisadas, programas de enseñanza del idioma inglés con preparación para exámenes internacionales, ferias educativas, actividades de telemedicina y campañas de prevención en beneficio de la comunidad dominicana en Nueva York.

Asimismo, se establecerá una ventanilla de salud consular para brindar orientación y se apoyarán los procesos de reválida de títulos en áreas de la salud como medicina, odontología y enfermería.

El cónsul Vásquez resaltó que este esfuerzo surge de un diálogo sincero con la comunidad y responde a la escasez de personal de enfermería en Nueva York, al tiempo que ofrece una salida a profesionales de la salud dominicanos que no encuentran espacios donde ejercer con dignidad en su país.

"Este acuerdo es fruto de una gestión consular cercana, comprometida y profundamente conectada con las necesidades de nuestra gente", subrayó.

La alianza tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogables automáticamente, y será supervisada por un comité conjunto conformado por representantes de las instituciones firmantes.