Astronauta busca convertirse en la primera dominicana en llegar al espacio

Alba Vásquez durante su participación en Hábitat Marte en Río de Janeiro, Brasil. ( FUENTE EXTERNA )

La astronauta análoga Alba Vásquez, oriunda de Santiago, aspira a convertirse en la primera dominicana en llevar la bandera tricolor más allá de la Tierra. Actualmente compite por un lugar en el programa internacional SERA Space, que seleccionará a seis representantes de países que aún no han tenido a su primer astronauta.

Los elegidos viajarán a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon.

Vásquez ya ha dado pasos notables en el ámbito espacial. En julio se convirtió en la primera dominicana en participar en una misión de simulación en Hábitat Marte, la única estación análoga activa del hemisferio sur, ubicada en Rio Grande do Norte, Brasil.

Allí se desempeñó como científica en jefe y especialista de misión, bajo el mando de la española Mariló Torres, la primera astronauta análoga de Córdoba. Durante la experiencia, la tripulación practicó más de 30 protocolos que replican operaciones de misiones reales en condiciones de aislamiento.

La competencia

Meses antes, Vásquez acompañó a los AstroBosco en su debut en los Desafíos Rover de Exploración Humana de la NASA, de donde el equipo regresó con dos premios.

Alba es técnica en criminología y mipymes, y actualmente estudiante de aviación.

Para asegurar su asiento en Blue Origin, la dominicana debe superar un proceso de selección basado en apoyo digital: cada vista, interacción y repost en la red X suman puntos para su candidatura, así como la difusión de los videos que comparte en sus canales oficiales.

¡Hola! Mi nombre es Alba, soy dominicana y soy Astronauta Candidata de #SeraSpace. Cada RT me da más posibilidades de asegurar mi asiento en el cohete New Shepard de Blue Origin y llevar nuestra bandera al Espacio . ¡Cuento Contigo! #RepublicaDominicana pic.twitter.com/y9CoDUwyS4 — Alba Vásquez (@albacarolinav) August 22, 2025