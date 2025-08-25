Arajet y los Marlins celebran día dominicano en Miami

Miami se vistió de tricolor este fin de semana con la celebración del "Dominican Heritage Day" en el LoanDepot Park, donde más de 25 mil espectadores, en su mayoría familias dominicanas, llenaron las gradas con banderas y orgullo nacional durante el partido entre los Miami Marlins y los Toronto Blue Jays.

El gesto simbólico enmarcó la presencia dominicana en un escenario deportivo internacional.

Además de la celebración dentro del estadio, Arajet llevó la fiesta a las calles de Miami, compartiendo experiencias culturales con la diáspora y entregando boletos a fanáticos para sumarse a esta gran jornada deportiva y cultural.

La jornada, dedicada a resaltar la cultura y la alegría dominicana, tuvo como momento estelar el lanzamiento de la primera bola a cargo de Víctor Pacheco Méndez, CEO de la aerolínea bandera Arajet, patrocinador oficial del evento.

"Para nosotros es un honor estar aquí junto a una organización como los Miami Marlins y enarbolar la bandera dominicana en escenarios internacionales. El Dominican Heritage Day es una muestra de que donde hay un dominicano, hay alegría, pasión y celebración", expresó Pacheco.