Guardia Costera de EE. UU. incauta más de 76,000 libras de drogas en el Caribe y el Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que logró un "hito histórico" con la descarga de 76,140 libras de narcóticos ilícitos.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este lunes que realizó "un hito histórico" con la descarga de 76,140 libras de narcóticos ilícitos, entre cocaína y marihuana, valoradas en 473 millones de dólares, como resultado de operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

La descarga tuvo lugar en Port Everglades, uno de los puertos más importantes del sur de Florida. El contrabando incautado fue resultado de 19 interdicciones realizadas en esas zonas.

La tripulación del guardacostas Hamilton descargó aproximadamente 61,740 libras de cocaína y aproximadamente 14,400 libras de marihuana, conforme a la información publicada por la Guardia Costera de los Estados Unidos en su portal.

Indica que esta descarga combinada de narcóticos ilegales impidió que el flujo marítimo de aproximadamente 23 millones de dosis potencialmente letales llegara a los Estados Unidos.

"La Guardia Costera de EE. UU., en asociación con nuestros socios federales, el Departamento de Defensa e internacionales, está descargando 61,740 libras de cocaína, y esto representa una victoria significativa en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, lo que destaca nuestro compromiso inquebrantable de salvaguardar a la nación del tráfico ilícito y sus impactos devastadores", dijo el contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera.

Dijo: "Para poner esto en perspectiva, los 23 millones de dosis letales potenciales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE. UU. y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida, lo que subraya la inmensa amenaza que representa el tráfico transnacional de drogas para nuestra nación".

Según explicó Chamie, el 80 % de los narcóticos fueron confiscados en el mar, destacando así el papel central de la Guardia Costera en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

