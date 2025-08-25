×
"Mayo" Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

reconoció que su gente pagaba sobornos a mandos militares y policiales mexicanos

    Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.
    El Mayo Zambada. (FUENTE EXTERNA)

    El exjefe del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, se declaró culpable este lunes en una corte de Estados Unidos de cargos de narcotráfico y expresó su arrepentimiento por haber contribuido a inundar al país con cocaína y otras drogas ilegales, según informó la agencia AP.

    "Reconozco el gran daño que las drogas han causado a la gente de Estados Unidos y México", dijo a través de un intérprete. "Pido disculpas por todo ello y asumo la responsabilidad de mis actos".

    • Según los fiscales, bajo el mando de Zambada y de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cártel de Sinaloa pasó de ser una organización regional a convertirse en la mayor red de narcotráfico del mundo.

    Confesiones

    En su declaración, Zambada admitió la magnitud de las operaciones: desde alianzas con productores de cocaína en Colombia, hasta el envío de cargamentos por mar y aire hacia México, y el contrabando de droga a través de la frontera hacia Estados Unidos.

    También reconoció que su gente pagaba sobornos a mandos militares y policiales mexicanos desde los primeros años de la organización para garantizar su libre operación.

    Leer más
