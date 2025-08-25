Magnate de los diamantes Maurice Tempelsman fallece a los 95 años

Maurice Tempelsman, un renombrado comerciante de diamantes y compañero durante muchos años de la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy Onassis, falleció a los 95 años en Nueva York, informó su familia.

Su muerte el sábado en un hospital de Manhattan se debió a complicaciones derivadas de una caída, declaró su hijo Leon a la prensa estadounidenses.

Tempelsman era tan conocido por su amistad con Jackie O, como la llamaban los tabloides, como por sus relaciones con líderes autoritarios africanos por el comercio de diamantes.

Se encargó de las finanzas de Onassis tras la muerte de su segundo esposo, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis, de quien heredó 26 millones de dólares. A menudo se les veía juntos en el Central Park de Nueva York.

Famoso comerciante

Tempelsman, que estuvo con Jackie Onassis desde principios de la década de 1980 hasta su muerte en 1994, y el abogado Alexander Forger fueron coejecutores de su testamento.

Allí, le dejó al belga Tempelsman su "cabeza de mujer griega de alabastro".

En 1984 adquirió la joyería de diamantes Lazare Kaplan, con sede en Nueva York, lo que le catapultó a la escena empresarial y social de Nueva York y le convirtió rápidamente en uno de los principales comerciantes de diamantes del mundo.

Pero fueron sus relaciones con varios autócratas africanos, entre ellos Mobutu Sese Seko, de Zaire, lo que le llevó a convertirse en una especie de intermediario extraoficial entre Estados Unidos y el continente africano, según el Washington Post.

En sus últimos años, Tempelsman apoyó diversas causas benéficas, entre ellas la Fundación Elton John contra el SIDA.

