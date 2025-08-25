Revisión de 55 millones de visas incluye a extranjeros que están fuera de EE. UU.

La Administración Trump ha lanzado una revisión masiva de más de 55 millones de visas que no solo involucra a migrantes dentro de Estados Unidos, sino también a millones de extranjeros que actualmente se encuentran en sus países de origen y cuentan con un visado vigente.

De acuerdo con Associated Press, el proceso busca determinar si los titulares de visas —incluidos turistas con permisos de entradas múltiples— mantienen la elegibilidad para volver a ingresar a territorio estadounidense. Esto significa que incluso personas que no han viajado recientemente a EE. UU. podrían ver revocado su permiso sin previo aviso.

"El examen abarcaría también a quienes están fuera del país con visas de turista de múltiples entradas", explicó Julia Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, quien cuestionó que se gasten recursos en revisar a personas que quizá nunca regresen a EE. UU.

El Departamento de Estado indicó que todos los titulares de visas están sujetos a una "investigación continua", en la que se consideran antecedentes policiales, migratorios y cualquier información posterior a la emisión del visado que revele inelegibilidad.

Entre los factores de riesgo están excesos de estadía en visitas previas, vínculos con actividades delictivas o apoyo a grupos extremistas.

Política de Trump

Este nuevo nivel de escrutinio refleja que la política migratoria de Trump va más allá de la deportación de indocumentados dentro del país: también pone bajo la lupa a quienes aún no han viajado y planean entrar con una visa válida.

Actualmente, existen más de 55 millones de visas activas en manos de ciudadanos extranjeros, lo que convierte este proceso en una de las revisiones migratorias más amplias jamás emprendidas por el gobierno estadounidense.