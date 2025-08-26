Una potente tormenta de polvo, conocida como haboob, azotó el lunes el área metropolitana de Phoenix, oscureciendo el cielo, cegando a conductores, dejando sin electricidad a miles de personas y causando retrasos en uno de los aeropuertos más transitados del país.

Bernae Boykin Hitesman llevaba a sus hijos, de 9 y 11 años, de la escuela a casa cuando la tormenta alcanzó Arizona City, a unos 95 kilómetros al sureste de Phoenix.

“No podía ver mi mano frente a la cara si la sacaba”, relató. El viento y el polvo sacudieron su auto durante aproximadamente 15 minutos. “Mis hijos estaban muy, muy asustados, así que intenté ser valiente por ellos”, agregó.

Un haboob es una tormenta de polvo impulsada por fuertes vientos, que suele formarse en zonas áridas y planas, a menudo acompañada de lluvias y tormentas eléctricas.

Tras el paso del haboob, las fuertes lluvias y ráfagas continuaron afectando la zona, provocando retrasos en vuelos en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor y algunos daños en el techo de una terminal.

“Los equipos han estado identificando fugas e intentando limpiar el agua acumulada en las zonas de pasajeros”, señaló Heather Shelbrack, subdirectora de aviación para relaciones públicas del aeropuerto.

Más de 15,000 personas se quedaron sin electricidad, principalmente en el condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix, según PowerOutage.us.

Richard Filley, profesor jubilado de Gilbert, describió cómo la tormenta hizo que los árboles se balancearan y derribara comederos para pájaros. “El polvo fino se coló por cada pequeña grieta de mi casa”, comentó.

Un fenómeno natural

A pesar del caos, añadió: “Si miras las fotos de los haboobs, son un fenómeno natural espectacular. Son hermosos a su manera”.

Phoenix ha registrado condiciones más secas de lo habitual durante esta temporada de monzones, mientras que otras zonas del sureste y el centro-norte de Arizona han recibido lluvias abundantes, explicó Mark O’Malley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. “Pero eso es típico de un monzón, muy impredecible”, señaló.

El pronóstico indica un 40% de probabilidad de lluvia para el martes en el área metropolitana de Phoenix, antes de que las condiciones vuelvan a secarse.