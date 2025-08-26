EE. UU. envía más buques al Caribe para combatir tráfico de drogas

Estados Unidos dispuso el envío de otros tres buques al Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, una fuente cercana al asunto.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

El gobierno de Trump aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico.

Maduro respondió afirmando que movilizaría a 4.5 millones de efectivos de la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles, para contrarrestar las "amenazas" de Washington.

Un despliegue de buques relevante

El pasada viernes la Marina de Estados Unidos confirmóel reposicionamiento del Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU, por sus siglas en inglés) en el ámbito del Comando Sur, publicaron medios estadounidenses.

La cadena CNN indicó que esto implica el desplieguede los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, a lo que se sumaron más de 4,000 infantes de Marina.

También se han unido a los buques dos destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, en aguas del Mar Caribe.