EE. UU. ordena más barcos al sur del Caribe con miras en los cárteles de droga, según fuentes

Trump ha colocado la lucha contra el narcotráfico en el centro de su agenda de seguridad

    EE. UU. ordena más barcos al sur del Caribe con miras en los cárteles de droga, según fuentes
    Embarcaciones de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reforzar la presencia naval en el sur del Caribe con el envío de nuevas embarcaciones, como parte de las acciones contra los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron este lunes fuentes vinculadas al despliegue. 

    Entre los buques que se sumarán a la misión figuran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que arribarán a la zona a inicios de la próxima semana, según las fuentes, que solicitaron anonimato. 

    Aunque no se ofrecieron detalles sobre la operación, se indicó que el objetivo es contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos atribuidas a "organizaciones narcoterroristas" presentes en la región

    De acuerdo con el medio Reuters, la semana pasada fuentes informaron que Estados Unidos había ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo

    El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las costas de Venezuela el domingo. Los buques transportan a 4,500 militares, incluidos 2,200 infantes de marina, según las fuentes. 

    Lucha contra el narcotráfico

    • Trump ha colocado la lucha contra el narcotráfico en el centro de su agenda de seguridad, vinculándola a su estrategia para reducir la migración irregular y reforzar la frontera sur de Estados Unidos.  

    En febrero, su administración declaró organizaciones terroristas globales al Cártel de Sinaloa de México, al Tren de Aragua de Venezuela y a otras redes criminales de la región

