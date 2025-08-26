Agente del CBP baleado por dominicano indocumentado sufrió "lesiones devastadoras"

Miguel Francisco Mora Núñez, acusado de disparar a un agente del CBP. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fuera de servicio que fue baleado por un dominicano durante un intento de robo en Manhattan el mes pasado sufrió "lesiones devastadoras y duraderas" que requirieron múltiples cirugías, informaron los fiscales.

De acuerdo con el fiscal adjunto Joseph Abrams, el oficial tuvo que someterse a operaciones reconstructivas en el rostro, los dientes y la lengua, además de otra cirugía por las fracturas en la muñeca.

La víctima, de 42 años, recibió un disparo en la mandíbula y otro en la muñeca derecha cuando el presunto atacante, Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, lo abordó armado en el Parque Fort Washington la noche del 19 de julio.

El agente respondió al fuego con su propia arma, hiriendo al sospechoso en la pierna y la ingle.

Los hechos

El tiroteo ocurrió minutos después de que Mora Núñez y su supuesto cómplice, Christhian Aybar-Berroa, de 22 años, robaran un celular a una mujer en el mismo parque. Ambos dominicanos habían ingresado a EE. UU. de manera irregular —Mora Núñez en 2023 y Aybar-Berroa en 2022— y acumulan antecedentes penales, según el fiscal de distrito Alvin Bragg.

Los dos comparecieron el pasado miércoles ante el Tribunal Supremo de Manhattan, abarrotado por decenas de agentes federales.

Mora Núñez, acusado de intento de asesinato en primer y segundo grado, se declaró inocente desde una cama de hospital. Aybar-Berroa también se declaró inocente de cargos de robo, agresión y posesión de armas.

Aunque el juez les fijó una fianza simbólica de un dólar, ambos permanecen detenidos por cargos federales y por una orden de detención migratoria del ICE. Mora Núñez tiene además dos casos abiertos en el Bronx y uno en Massachusetts.

